Вторгнення Росії, день тринадцятий. Окупанти готуються до штурму Києва, а на РФ чекає дефолт – онлайн

Бійці тероборони у Києві дарували жінкам квіти, а "Укрпошта" провела конкурс на найкращу марку з російським кораблем. Колаж: "Сьогодні"

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися в глиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці. Тим часом РФ досягла "рекорду" – стала найпідсанкціонованішою країною у світі. Аналітики вже прогнозують, що такими темпами економіці РФ залишилося недовго – дефолт можна чекати вже 15 квітня.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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8 березня

23:14 Окупант планує перекинути тисячу "вагнерівців" на київський напрямок, попереджає Генштаб ЗСУ.

22:56 У бойових діях на території України на боці окупантів беруть участь найманці ПВК "Вагнер". Про це свідчать жетони знищених найманців, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook. Деякі з них проводилися для використання під час бойових дій у Сирії та містили написи арабською, англійською та французькою мовами.

22:37 Не розповсюджувати інформацію про зброю та техніку, які інші країни передали або планують передавати в Україну, закликала заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

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22:28 Усі російські військовополонені працюватимутьна відновлення економіки України. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час всеукраїнського телемарафону, передає МВС України.

22:13 Над Борисполем збили дві ракети, ще одна впала на територію міста, розповів мер міста Володимир Борисенко у відеозверненні.

"Над нами пролетіло три ракети, дві з них були ліквідовані силами ППО, а одна потрапила по території військової частини. Оголошення повітряної тривоги в місті не було. Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, спрацювала ППО, все нормально, ситуація контролюється", – сказав він.

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21:51 Військово-морські сили України втратили патрульний катер "Слов’янськ". До останнього він ніс вахту з охорони наших морських кордонів. Про це повідомляє ВМС ЗС України.

21:42 У Харкові поновили цифрову ретрансляцію телевізійних каналів. Про це пише "Українська правда".

21:27Під Києвом окупантивзяли у заручники журналістів з Великої Британії. Про це у своєму відеозверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає "Україна 24".

"Окупанти тримають у заручниках журналістів: зараз відомо про громадян Великої Британії у селищі Стоянка-2. Обстріляли групу та поранили ще одного журналіста – громадянина Великої Британії", – повідомив Резніков.

20:37 З міста Суми евакуйовано вже близько 3,5 тисяч людей, цитує "УНІАН" голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"На даний момент залишили місто Суми... десь 1 тисяча 700 іноземних студентів і приблизно така сама кількість місцевих жителів", – зазначив він.

20:31 Хакери зламали сайти Мінкульту, ФСВП, Роскомнагляду та інших російських відомств. На них розмістили антивоєнні картинки, розвеселила "Медуза".

Фото: t.me/pdmnews

20:18 170 цивільних осіб, з яких 5 дітей, загинули на Харківщині від рук окупантів з початку війни. Страшну статистику навів у Facebook начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, лише за останню добу загинуло 27 мешканців Харкова.

20:14 "Укрпошта" оприлюднила в Facebook перші 20 ескізів поштової марки "Російський корабель, йди на**й" із п'ятисот робіт, надісланих на конкурс.

Фото: facebook.com/ukrposhta

Проголосувати за ескіз, що сподобався читачам, можна за посиланням.

19:33 Одна з найбільших у світі аудиторських компаній Ernst&Young оголосила про припинення роботи в РФ.

19:29 Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав до України разом із грузинськими добровольцями воювати проти Росії, приємно здивувала пресслужба Міноборони.

19:20 У Маріуполі зазнали бомбової атаки будівлі, в яких розташовується Червоний Хрест, повідомляє "Україна 24".

Фото: t.me/Segodnya_life

18:41 Державний концерн "Укроборонпром" готовий виплатитипремію 1 мільйон доларів за викрадений або трофейний літак. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook. В "акції" можуть брати участь і самі пілоти РФ.

18:05 У Харкові російські окупанти розстріляли мінометним вогнем двох волонтерів, які прийшли до Фельдмана Екопарку погодувати тварин, заявив власник Екопарку нардеп Олександр Фельдман у Facebook.

18:04 Над селом Калинівка Броварського району Київської області українські сили ППО збили чергову російську крилату ракету "Калібр". Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко у Telegram.

"Уламки ракети впали на Митний склад. Почалася пожежа. Працюють рятувальники", – уточнив Геращенко.

У ДСНС додали, що це сталося близько 15.49. В результаті обстрілу спалахнули дві складські будівлі площею 2 тис. "квадратів". Вже о 17:05 пожежу було локалізовано, жертв та постраждалих немає.

18:03 Окупанти повністю зруйнували лікарню у місті Ізюм Харківської області, повідомив заступник мера Володимир Мацокін у Facebook.

17:58 У столиці підрозділи територіальної оборони зміцнюють оборонні споруди на північних, західних та східних в'їздах до міста. Про це повідомив глава воєнної адміністрації Києва генерал Микола Жирнов.

"Важливими для оборони є напрямки Димер – Київ, Козелець – Бровари, Коростишів – Київ, Пирятин – Бориспіль", – уточнив Жирнов.

17:41 Мікроавтобус із жінками-виховательками дитячого будинку було розстріляно загарбниками на Миколаївщині. Цю скорботну звістку повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram. Щонайменше троє жінок загинули та двоє були поранені.

17:28 Із завтрашнього дня у центральних та східних районах України очікується похолодання. У Харкові та Києві буде від -13 °C до -20 °C. Про це повідомляє ВВС. Похолодання може серйозно ускладнити ситуацію для сотень тисяч людей, які зараз залишилися без житла та електрики.

17:01 Червоний Хрест України у Києві оприлюднивсписок адрес оперативних штабів з видачі гуманітарної допомоги:

пр-т Броварський, 17, телефон. 050 417 61 18;

пр-т О. Палладіна, 7А, телефон. 050417 41 05;

пр-т М. Бажана, 8, телефон. 050 417 66 95;

бульвар Дружби народів, 16А, телефон. 050 417 72 85.

Перед приїздом до оперативного штабу зателефонуйте за вказаними номерами та дізнайтеся про графік роботи штабу та вид допомоги.

16:22 Попри війну, життя триває. Бійці територіальної оборони на столичних Позняках вітають жінок зі святом весни.

Фото: "Сьогодні"

15:50 Через зелений коридор з Сум змогла прорватися лише перша колона біженців, пишуть місцеві жителі у соцмережах. Двом іншим колонам через обстріл окупантів, що почався, довелося повернутися до міста.

15:41 У США хочуть заблокувати використання Росією золотих резервів для протистояння жорстким санкціям, пише "Європейська правда". Такий законопроєкт внесла група американських сенаторів.

15:22 За інформацією російських ЗМІ, експрокурор окупованого Криму, зрадник України Наталія Поклонська приїхала до Херсонської області разом з окупаційними військами, які доправили т.зв. "гуманітарну допомогу".

Фото: соцмережі

15:13 З початку вторгнення російських окупантів в Україні загинули 22 поліцейські, семеро зникли безвісти, повідомила пресслужба Національної поліції.

15:01 З міста Ірпінь на Київщині евакуювали до Києва майже 3 тисячі цивільних, цитує "Українська правда" заступника керівника ДСНС у Київській області Богдана Данилюка, відповідального за евакуацію.

14:54 З початку вторгнення російських окупантів в Україні загинула 41 дитина, ще 76 дітей отримали поранення. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

14:44 Біржа Binance, один зі світових криптовалютних гігантів, припиняє підтримку транзакцій з картками Visa та Mastercard, випущеними в Росії. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

14:24 В Україні останніми днями значно почастішали випадки нападу окупантів на медичні установи та машини швидкої допомоги. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

14:34 Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк розпочав розслідування воєнних злочинів Росії, скоєних на території України, повідомило видання Spiegel.

14:17 Білорусь готується до війни на боці РФ, пише "Українська правда" з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Проведено часткове перегрупування сухопутних військ та сил спеціальних операцій ЗС Білорусі. Зокрема, в районі Бреста перебувають по одній бронетанковій групі зі складу 38 окремої десантно-штурмової бригади (Брест) та 103 окремої повітряно-десантної бригади (Вітебськ) ЗС Білорусі. В районці Олександрівки (район прикордонного КПП у районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2 бронетанкові групи зі складу 38 окремої десантно-штурмової бригади. У районі Кірового (Поліський радіаційний заповідник) – 2 бронетанкові групи 103 окремої повітряно-десантної – цитує сайт повідомлення Генштабу.

13:31У додатку "Київ Цифровий" з'явилася карта автоматівз безкоштовною питною водою та бюветами.

13:17 Над містом Білозерка Херсонскої області ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Stinger" збили ще один літак окупантів. На жаль, пілот катапультувався.

"Уламки потрапляли над селом Кізомис", – уточнив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

12:52 У Маріуполі російські війська підступно намагаються скористатися розчищеним гуманітарним коридором, щоб увійти до міста, повідомив полк "Азов" у Telegram-каналі.

12:48 Росія у війні з Україною втратила більше авіатехніки, ніж за останні 30 років, заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні. Але в них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо п'ятисоткілограмових бомб. Щоб скидати їх на Чернігів та Київ. Одесу та Харків. Полтаву та Житомир. На десятки й десятки українських міст. На мільйони та мільйони мирних людей", – сказав глава держави.

12:11 Депутати Житомирської міської ради залишили місто, повідомив мер міста Сергій Сухомлин. Він дав нардепам час, щоб вони повернулися до ранку та працювали на благо людей, проте депутати проігнорували вимогу голови міста.

11:37 Якщо не зупинити Путіна в Україні, його жертвами можуть стати країни-члени НАТО Литва, Латвія та Естонія. Таку заяву зробив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

11:15 Рятувальники завершили пошук людей під завалами адміністративної споруди на території аеропорту "Вінниця", повідомили УНН у пресслужбі ДСНС України.

"Рятувальники деблокували 16 людей, з них 10 загиблих (6 цивільних, 4 військових). Серед жертв ракетного обстрілу ворога є працівники об'єктової невоєнізованої пожежної команди. Вічна пам'ять усім, хто загинув від рук рашистських окупантів", – йдеться у повідомленні.

10:57 У Мережі з'явилося звернення білоруських добровольців, які вирішили приєднатися до боротьби українського народу проти російських окупантів.

Фото: скрин

10:51 Жителям Сум нарешті виділили зелений коридор. 35 автобусів виїхали з Полтавської області до Сум, щоб евакуювати людей, обнадіяли сумчан "Суспільне. Суми" з посиланням на керівника Полтавської ОДА Дмитра Луніна.

"Людей вивозитимемо до Полтави через Лохвицю та Лубни. Цей маршрут узгоджений українською та російською сторонами. З 9:00 до 21:00 за київським часом розпочався режим тиші. Україна його дотримується", – повідомив Лунін.

В колонне находятся медики и представители Красного Креста, которые везут с собой 20 тонн гуманитарной помощи – еду и лекарства. Видео колонны опубликовало "Зеркало недели".

10:31 Пограничники в Береговском районе Закарпатской области задержали 12 мужчин призывного возраста из разных регионов Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу, сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита. Всем "патриотам" вручены повестки, их мобилизуют и направят в боевые части.

09:47 Украинцы, которые проживают в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, могут получить 6,5 тыс. грн помощи от государства. Об этом информируют в сервисе государственных услуг "Дія" в Telegram. Деньги выдают по аналогии с "єПідтримкою". Как можно получить эту помощь, читайте в инструкции на сайте "Сегодня".

09:32 Син та онук Софії Ротару – Руслан та Анатолій Євдокименко, намагалися втекти до Молдови на човні серед дев’яти інших чоловіків призовного віку, які ухиляються від захисту батьківщини.

09:17 На Київщині понад півтора десятка населених пунктівопинилися відрізані від світу, людям потрібен коридор для доставляння продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.

09:16 З моменту російського вторгнення 24 лютого з України виїхало 1 735 068 громадян. Такі дані наводить Агентство ООН у спавах беженців на 8 березня.

09:09 За уточненими даними пресслужби ДСНС, внаслідок ракетно-бомбового удару по вул. Роменська та Спартака у Сумах загинуло 9 людей, з них двоє дітей.

08:53 У Мережі з’явилися документальні свідоцтва про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, які були завдані цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Фото: facebook.com, "Мої Суми"

08:47 "Укрзалізниця" продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон. Про розклад та напрямки руху компанія повідомила у Facebook.

08:41 Державна митна служба закликала українців, які евакуюються з зони бойових дій у ЄС через Польщу, скористатися пунктами пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Фото: скрин

На відміну від польських пунктів пропуску "Шегині", "Краковець", "Устилуг" та "Ягодин", де спостерігаються великі черги, прохід через межі зазначених країн практично вільний. Свіжі дані щодо ситуації на кордонах митники наносять на інтерактивну карту.

08:16 У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.

07:55 Просування військ російських загарбників углиб нашої країни значно сповільнилося, рапортують у Міністерстві оборони України. Але є й погані новини: на окупованих теренах працює ФСБ.

""На територіях Херсонської та Миколаївської областей, тимчасово зайнятих ворогом після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією, створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби з завданнями проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням. Окупанти залякують" населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. До того ж, ФСБ створює оперативні групи для роботи з населенням, зокрема виявлення опору", – йдеться в повідомленні Міноборони.

06:39 На Сумщині 4 бійці територіальної оборони загинули у нерівному бою з ворогом, заявив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

06:18 Внаслідок військових дій окупантів транспортна інфраструктура України зазнала збитків на 10 млрд доларів, цитує "Укрінформ" заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова. На відновлення найбільших об'єктів знадобиться один-два роки.

06:00 Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для війни проти нашої країни (щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів).

Якщо ви побачили в Telegram канал або чат з різними інтерпретаціями використання символу Z (руZZкі, час Z і т.д.), повідомте про це @stop_russian_war_bot або https://t.me/stoprussiachannel. Ці посилання потрібно забити у пошук у Telegram.

05:33 З'явилися нові дані про наслідки обстрілу Сум та передмістя: загинули щонайменше 10 людей, зокрема діти. Наразі медики борються за життя постраждалих. Окупанти буквально зрівняли з землею кілька приватних будинків.

Крім того, чотири молоді хлопці з тероборони загинули в нерівному бою з російськими військовими. Вони боролися з цілою колоною ворожої техніки, їхній автомобіль був розстріляний.

04:21 Брехня Росії остаточно розлютила США. Спікер Держдепу Нед Прайс вже відкрито вимагає від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова припинити брехати.

Останньою краплею став пост від імені Лаврова на сторінці посольства РФ у Великій Британії:

"Мета спеціальної військової операції Росії – зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатися звідти", – заявили у Кремлі.

04:20 Під час воєнного стану українським військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додатково 30 тисяч гривень на місяць. Для цього Кабмін України вніс зміни до постанови №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану".

03:32 Аналітики прорахували, коли на Росію чекає дефолт. Керівник зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються, Morgan Stanley & Co Саймон Уевер вважає, що він може настати вже 15 квітня. Це ознаменує закінчення 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які уряд РФ має за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках.

03:18 Росія встановила черговий рекорд, ставши країною з найбільшою кількістю санкцій – за перші 10 днів вторгнення в Україну окупанти отримали більше обмежень, аніж Іран на 10 років. Для порівняння, наводимо список найбільш підсанкційних країн:

Росія – 5356; Іран – 3616; Сирія – 2608; КНДР – 2077; Венесуела – 651.

02:47 Світовий банк затвердив для України пакет кредитів та грантів на суму 723 мільйони доларів. Це трохи більше, ніж заявлялося раніше – тоді йшлося про 700 млн доларів.

02:19 У Харкові окупанти РФ розбомбили притулок для тварин. В результаті п'ять собак загинули під уламками, ще кілька поранено.

Фото NEXTA

02:18 Російські окупанти скинули бомби на житлові квартали у Сумах та Охтирці. В результаті в будинках почалися пожежі, рятувальники зараз розбирають завали та гасять загоряння. Також окупанти знищили будинки у селі Битиця. За попередньою інформацією є постраждалі, кількість жертв ще встановлюють.

01:55 У Міноборони розповіли про плани окупантів: вони готуються до штурму Києва і розпочали перегрупування. Також військові РФ все ще намагаються взяти під повний контроль Маріуполь та вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Таким чином, Росія хоче створити сухопутний коридор між окупованим Кримом і континентальною частиною РФ.

01:40 Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення відкликати додому весь український миротворчий контингент. Разом із нашими військовими додому повернуться і їхні гелікоптери.

01:01 Під Харковом українські захисники ліквідували Віталія Герасимова – генерал-майора РФ, начальника штабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії. Він брав участь у другій чеченській війні та військовій операції у Сирії. Отримав медаль "за повернення Криму", тобто, окупацію.

Герасимів. Фото ГУР Міноборони

01:00 У Міносвіти заявили, що Україна не може дозволити собі відмовитись від освітнього процесу в період війни. Як навчатимуться школярі та студенти – читайте у нашому матеріалі.

00:25 Мер Житомира Сергій Сухомлин підбив підсумки дня: російські військові завдали авіаударів по трьох військових об'єктах. Тим часом місто продовжує приймати гуманітарну допомогу та допомагати військовим.

00:20 Росіяни вже відчули дію санкцій Visa та Mastercard проти РФ через вторгнення в Україну. Російські туристи в аеропорту Тбілісі (Грузія) не змогли зняти гроші у банкоматах. У Мережі вже показали, як даремно намагаються отримати гроші.

00:15 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, як надалі можна посилити тиск на РФ.

"Ми інтенсивно координуємо важливі подальші кроки щодо посилення тиску на Росію. Поки Путін відмовляється припинити свою безглузду та варварську війну з Україною, тиск посилюватиметься. Вдячний США за підтримку України", – написав Кулеба у Twitter.