Вторгнення Росії, день дев'ятий. Сили окупантів закінчуються, кадировці захопили найбільшу АЕС у Європі – онлайн

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Дев'ятий день вторгнення Росії в Україну розпочався із тривожних новин. Окупанти ледь не влаштували катастрофи для всього світу – обстріляли Запорізьку АЕС, там почалася пожежа. Незабаром стало відомо, що на територію станції зайшли кадировці, вони планували замінувати АЕС, щоб потім шантажувати всю Європу.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський спілкується з цього приводу з іншими лідерами країн, а прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скликає термінове засідання Ради безпеки ООН.

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Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

4 березня

21:47 США розглядають можливість заборони імпорту нафти з Росії, повідомило інформаційне агентство Bloomberg.

21:22 Місто Тростянець окупувала російська армія, заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький. За його словами, загарбники контролюють підстанцію швидкої допомоги, не дозволяючи медикам виїжджати на виклики лише до дітей в екстрених випадках. У разі невиконання наказу медпрацівникам загрожує розстріл. Усі магазини розграбовані, у місті постійно проводять обшуки, працюють снайпери.

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21:14 До Києва прибула нова велика партія протитанкових гранатометів NLAW, повідомив "УНІАН" в офіційному Telegram-каналі.

Фото: t.me/uniannet

20:46 Сотні із 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, непридатні для використання. Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel.

20:25 У низці міст світу жителі вийшли на центральні площі та вулиці, щоб висловити підтримку Україні у боротьбі нашої країни проти російських окупантів. Йдеться про такі міста, як Тбілісі в Грузії, Франкфурт-на-Майні в Німеччині, Прагу в Чехії, Вільнюс у Литві, Париж та Ліон у Франції.

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20:16 Міський голова Харкова Ігор Терехов спростував фейки про капітуляцію міста.

20:02 У боях за Гостомель українські бійці спецназу за підтримки територіальної оборони за останні дві доби знищили понад 50 окупантів, місто знаходиться під контролем ЗСУ. Захоплено ворожу техніку, зброю та документи. Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони.

19:48 На Волині розпочали конфісковувати у п'яних водіїв автомобілі на користь бойових формувань, розповів журналіст телеканалу "Україна 24" у Рівному.

19:05 Збройні сили України відбили у російських окупантів аеропорт "Кульбакіно" у Миколаєві та підняли над ним державний прапор, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

18:27 В Україну прибули перші ветерани спецназу Ізраїлю, які також воюватимуть проти російських окупантів.

"Прибули найкращі з найкращих. Вони теж хочуть взяти участь у битві світла проти пітьми. Шабат шалом!" – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

18:25 Мобільний оператор Vodafon відновив мобільний зв'язок у Херсонській області. Facebook представники компанії Vodafon Україна.

18:18 У соціальній мережі TikTok опубліковано відео, на якому троє чоловіків на мотоциклі з коляскою викрали міномет російської армії, підчепивши його на буксир

18:09 Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який допомагав коригувати вогонь окупантів по Луцькому аеродрому. Колаборант встановив зв'язок із співробітником ФСБ РФ через соцмережі ще у 2010 році.

17:44 Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича звинувачують у порушенні законів воєнного часу. Про це написав у Facebook відомий волонтер Юрій Бірюков.

"Фоткати наші позиції заняття дурне і стрьомне... Жодних сантиментів. Упакували так, як належить упаковувати. Первинний допит. Зброя зі спиляними номерами. Загалом – все ошатно. Передали до СБУ", – повідомив волонтер.

Фото: facebook.com/yuri.biriukov

17:31 Через обстріл російських окупантів села Мархалівка на Київщині загинули щонайменше 5 людей, троє з яких діти. Загарбники обстріляли село у Фастівському районі близько 15:24, через що виникла пожежа у 8 приватних будинках. Про це заявила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: прес-служба ДСНС

17:27 Під завалами будинків у Бородянці Київської області можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля невідома – доступу до цих людей рятувальники поки що не мають. Про це повідомила прес-секретар управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Радіо Свобода".

17:09 Уламок ракети влучив прямо у двір дачі президента України Володимира Зеленського. Про це написав прес-секретар президента України Сергія Никифорова у Facebook.

"Мимо", – прокоментував ситуацію глава держави.

Фото: Facebook

17:09 В умовах військового стану банки України повинні працювати без вихідних та надавати громадянам усі необхідні послуги, повідомили у прес-службі Національного банку України.

16:58 Телеграм-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України назвав фейком інформацію, що окупантам у Мелітополі вдалося налагодити мовлення телеканалів РФ.

"Жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі у Мелітополі поки не працює. Телемовлення у Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого КРРТ не має жодного відношення" , – йдеться у повідомленні.

16:46 У Києві на вихідних, 5 та 6 березня, комендантська година триватиме з 20:00 до 07:00. Про це повідомили у До МДА .

16:41 Українська економіка скоротилася вдвічі через війну, заявив в інтерв'ю Bloomberg заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

"Попередні підрахунки свідчать, що наш добовий ВВП становить лише половину нормального, який був у мирних умовах" , – Визнав чиновник.

16:35 До мережі потрапило фото бекстейджу записів звернень президента України Володимира Зеленського, на якому видно, що глава держави перебуває під охороною.

Фото: Associated Press

15:59 "Нова пошта" опублікувала карту відділень, які зараз працюють в Україні.

15:37 Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій України опублікували пам'ятку з інструкцією, як діяти мешканцям під час обвалу будинку. Збережіть її на ваших телефонах – це може врятувати життя і вашим близьким!

15:28 По всій Київській області з 4 по 5 березня запроваджується комендантська година з 20:00 до 7:00. Про це заявив голова Київської ОДА Олексій Куліба. Виходити на вулицю та перебувати в громадських місцях можна лише зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.

"Ми продовжуємо захищати Київську область. У деяких напрямках точаться важкі бої.

Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний насамперед для безпеки мешканців регіону. , – наголосив Кулеба.

15:23 Президент РФ Володимир Путін тотально недооцінив українську армію щодо можливості опору російським військовим. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу. повідомили "РБК-Україна".

15:13 Сотні тисяч українців залишилися без газу через постійні обстріли російських окупантів. Найгірша ситуація спостерігається у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив Оператор ДМС України.

15:11 Окупанти не пускають фури з гуманітарною допомогою в Херсон, заявив мер міста Ігор Колихаєв у Facebook.

14:56 У Києві правоохоронці затримали у метро чоловіка з гранатою, повідомила поліція Києва. Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення.

14:36 Кремль відмовився від прямої розмови президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила "Медуза" з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

14:24 Під Баштанкою на Миколаївщині ЗСУ та місцеві жителі захопили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-1С", повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

14:22 У Херсонській області окупанти відключили користувачів від мобільних мереж Vodafone та Київстар. Інтернет можна скористатися лише через Wi-Fi. Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, якого цитує Суспільне .

14:22 Під час бою у Новій Каховці у полон українським військовим здався зрадник , капітан армії РФ Ігор Руденко, який у 2014-му році в Криму перейшов на службу до окупантів Про це повідомила прес-служба СБУ у п'ятницю.

14:21 Російські війська знову увійшли до Енергодару, повідомила в Telegram-каналі прес-служба Енергоатома .

14:10 З початку вторгнення російських військ в Україну від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64 дитини . Про це заявила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, повідомила "Liga.net".

13:49 Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі спростував заяви Росії, що Україна нібито розробляє ядерну зброю, повідомило агенція "Interfaх-Україна".

13:34 Внаслідок авіаударів російських військ за житловими масивами Чернігова 3 березня загинуло 47 людей. Про це повідомляє Чернігівська ОДА.

12:26 Окупанти захопили телевізійну вежу в Мелітополі, встановили там своє обладнання та розпочали трансляцію російських телеканалів. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

12:22 Троє українських військових загинули , захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів

"Втрати українських військових після нічного штурму Запорізької АЕС: загиблих – 3, поранених – 2, у тому числі 1 у тяжкому стані. Героїчні захисники станції знешкодили один танк супротивника з усім екіпажем", – говориться у повідомленні компанії "Енергоатом".

12:17 Влада Великобританії планує розміщувати біженців з України в конфіскованих особняках російських олігархів. Про це пише Впливова газета The Times.

12:16 Уряд України звернулося до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням про невідкладну допомогу в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати громадянське населення. Про це повідомили в офісі президента України.

"Через постійні обстріли, що здійснюються російськими військами, низка українських міст і сіл виявилася на межі гуманітарної катастрофи. Тисячі людей потребують термінової евакуації. У цих населених пунктах не вистачає продуктів харчування, води, ліків, немає світла та централізованого водопостачання", – йдеться у зверненні.

У ВП назвали основні напрямки , які найбільше постраждали внаслідок ворожих атак Це Сумський, Чернігівський, Харківський, Київський, Миколаївський, Запорізький, Херсонський, Луганський та Донецький регіони.

12:09 Окупанти увійшли до Миколаєва, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він закликав жінок і дітей піти в укриття, а чоловіків готуватися до оборони.

12:02 У ці важкі для нас дні трапляються й хороші новини. З початку військових дій у столиці народилося 309 дітей – 199 хлопчиків та 191 дівчинка, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Фото: facebook.com/doz.kyiv.ua

11:55 Російська авіакомпанія S7 скасовує з 5 березня усі міжнародні рейси.

11:51 Сайт "Сьогодні" зазнав ворожої DDOS-атаки, але на даний момент його роботу відновлено. Ми продовжуємо інформувати наших читачів про ключові події дев'ятого дня війни із російськими окупантами.

11:47 Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням , у якому засудив атаку російських окупантів на Запорізьку АЕС

"Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України, історію Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію – найбільшу в Європі. Вона одна могла бути, як 6 Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють, пряме наведення по станції – це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбито пам'ять про Чорнобиль" , – сказав глава держави.

11:39 У Балабанівці Миколаївської області російські військові розстріляли директора школи , повідомив голова Миколаївської ОДА Валентин Кім у своєму Telegram-каналі .

10:16 Укрзалізниця продовжує евакуювати дітей за кордон. Як стало відомо, учора ввечері додатковий евакуаційний потяг, призначений для вивезення групи дітей, вирушив із Києва до польського Хелму. Загалом цим потягом змогли виїхати близько 700 біженців, з яких понад 300 – це діти з інвалідністю. Посадка на евакуаційні поїзди безкоштовна, пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку.

10:12 Під Затокою Білгород-Дністровського району Одеської області ППО ЗСУ збили ворожий літак, який атакував об'єкти військової інфраструктури України Пілотові вдалося катапультуватись.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

10:01 Жителі лівобережжя у Києві скаржаться у соцмережах на перебої з інтернетом.

09:43 Щойно було завдано бомбового удару по 25-й школі міста Житомира. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлін. Фактично половину будівлі школи знищено, йдуть рятувальні роботи. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

09:38 Генеральний штаб ЗСУ озвучив бойові втрати противника станом на 8:45 4 березня:

жива сила – 9 166 осіб;

танки – від 251 одиниць;

бойова бронетехніка – 9 939 одиниць;

артилерійські системи – 105 одиниць;

зенітні системи – 18 одиниць;

літаки – 33 одиниці;

вертольоти – 37 одиниць;

транспортні засоби – 404 одиниці;

Дані постійно уточнюються, оскільки точна статистика ворожих втрат утруднена через високу інтенсивність бойових дій.

09:29 За оновленою інформацією, заява мера Енергодара була зроблена під дулами автоматів окупантів.

08:56 Енергодар залишився без опалення, заявив мер міста Дмитро Орлов. Але є і хороші новини: на даний момент в Енергодарі окупантів немає.

"Зараз на вулицях тихо, чужинці не помічені. Ті, хто залишався на ніч у укритті, можете повернутися додому. Але у зв'язку з дуже напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці та залишатися вдома" , – повідомив градоначальник у Facebook.

08:37 Стало відомо, що серед захисників Запорізької АЕС є вбиті та поранені. Про цьому повідомляє Telegram-канал "Енергоатом". За їхньою інформацією, адмінкорпус ЗАЕС та прохідна контролюються окупантами.

08:31 За останній тиждень на життя президента Володимира Зеленського робили замах тричі, цитує Telegram-канал "Політика Країни" статтю найвпливовішої британської газети The Times.

Фото: t.me/stranaua

"Двоє з них намагалися організувати найманці ПВК "Вагнера", ще одне – чеченці. Але всі три були зірвані "антивоєнними елементами у ФСБ". Тобто українські спецслужби, за версією газети, були попереджені з Москви. Один із замахів був зірваний у суботу після ліквідації групи чеченців у Києві Нагадаємо, що це видання вже розповідало, що цілодобова комендантська година в Києві вводили для лову "кілерів Зеленського" – пише канал.

08:28 Майданчик Запорізької АЕС захоплений окупантами, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України. Тим часом оперативний персонал продовжує контролювати стан енергоблоків і забезпечує їх експлуатацію відповідно до всіх вимог технологічних регламентів.

08:01 Станом на 7:00 радіаційне тло на території Запорізької області залишається без змін і не несе загрози життю та здоров'ю населення. Про це повідомив Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.

07:55 За даними на ранок п'ятниці російські окупанти зазнають поразки Майже всіх напрямах, і вже вичерпали більшу частину резервів як технічного, і військового складу. Так, у Вознесенську Миколаївської області ЗСУ вдалося розбити ворожу колону з міткою Z, повідомляє "УНІАН".

07:48 ЗСУ просять українців допомогти у виявленні та ідентифікації колон ворожої техніки, що рухаються територією України. "Сьогодні" підготували аналітичний матеріал , за допомогою якого читачі зможуть легко відрізнити техніку загарбника від нашої – а ЗСУ оперативно виявити ворожі колони та знищити.

06:38 Російську Федерацію виключили з Ради країн Балтійського моря, а Білорусь – усунули. Про це говориться на сайті уряду Норвегії, який з липня 2021 року головує у Раді.

06:33 Рятувальників пропустили на Запорізьку АЕС, близько 6.20 вони загасили пожежу на станції. У ДСНС заявили, що жертв немає.

05:39 В Охтирці Сумської області почалася гуманітарна катастрофа через окупантів, місцева влада намагається домовитися про евакуацію людей, але поки що марно.

Авіаналетами була повністю знищено Охтирську ТЕЦ , розбомблено машинне відділення – місто повністю без опалення та енергії.

05:19 Чому бої на Запорізькій АЕС за хвилину можуть призвести до катастрофи, навіть якщо вибуху не відбудеться? Ми зібрали дві реальні причини.

04:59 Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скликає термінове засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС. Він провів телефонну розмову із Зеленським і заявив, що необдумані дії президента Путіна тепер можуть загрожувати безпеці усієї Європи.

04:58 Станом на 04:50 стрілянину на Запорізькій АЕС призупинено, але ситуація все ще критична. На території станції є постраждалі, але отримати медичну допомогу вони можуть. Рятувальників на місце пожежі не пропустили.

Продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплено 3, 4, 5 поверхи.

04:53 У разі вибуху на ЗАЕС значну територію РФ накриє ядерною хмарою, заявив голова комітету ВР із питань екології, нардеп Олег Бондаренко.

04:28 Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на ЗАЕС.

"Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі. Вже кілька днів ми намагаємося донести цю тезу до МАГАТЕ. Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорстких рішень щодо агресора. Але їх поки що немає", – сказав Галущенко.

04:26 В.о. гендиректора "Енергоатому" Ігор Мурашов заявив, що реактори на Запорізькій АЕС у небезпеці.

"Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є великі небезпеки. На станції бойові дії. Реактори в небезпеці", – заявив Мурашов.

03:56 Вторгнення Російської Федерації на територію України йде не за планом, який із самого початку визначив Путін, пише ВПС.

03:52 Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення через обстріл окупантами Запорізької АЕС. Він заявив, що російські війська чітко знали, куди стріляють та готувалися до атаки. Вони палять із танків із тепловізорами. Він наголосив, що потрібно терміново зупинити російських військових, адже якщо станеться вибух – буде кінець не лише Україні, а й усій Європі.

"Жодна країна, крім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася до ядерного терору", – сказав президент.

03:39 Співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України для розслідування військових злочинів РФ.

03:32 Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС, вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію. Це роблять для того, щоб потім шантажувати всю Європу. Наразі триває бій усередині з Національною гвардією України.

02:54 У РФ блокують інтернет-видання та соцмережі, які висловлюються про війну проти України. На це пішли, щоб росіяни не знали правди про вторгнення в Україну.

02:40 У Києві вночі 4 березня оголосили повітряну тривогу, мешканцям столиці радять негайно пройти до укриття. У місті вже чути вибухи.

Для мешканців Києва створили онлайн карту укриттів:

02:21 У прес-службі АЕС заявили, що російські окупанти потрапили до першого енергоблоку. Українські рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, бо обстріл триває.

Співробітники АЕС просять окупантів негайно припинити вести вогонь, адже через обстріл існує загроза ядерного вибуху. Зазначимо, що на даний час вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара.

02:03 Якщо ж окупантам спаде на думку підірвати Запорізьку АЕС, наслідки торкнуться насамперед Росії . Хвиля може дійти аж до Уралу. Проте зробити це не так уже й легко, будь-яка атомна станція має системи фізичного захисту від порушників. Це не тільки периметр із парканом.

" Якщо підривати атомну станцію, то наслідки стосуватимуться насамперед Росії, до Уралу. І Європи. Щодо сховищ, то вони збудовані так, що здатні витримати напад літака", – сказала експерт Ольга Кошарна.

01:45 Російські окупанти почали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку. Наразі там почалася пожежа.

01:37 На Харківщині військовослужбовці прикордонного загону затримали коригувальника вогню російських окупантів . Його вже передали співробітникам СБУ.

01:20 У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти продовжують спроби просунутися вглиб України, але зазнають великих втрат. Ворог ввів на територію нашої країни більшу частину військ, підготовлені для наступу на Україну.

Загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу "Калібр", який приготували для наступальної операції в Україні. Нині супротивник поповнює запаси.

00:51 Окупанти взяли в полон українського пілота та записали з ним пропагандистське відео. У ЗСУ не відкидають, що відео з льотчиком можуть показувати на російському телебаченні.

"Російський агітпром застосував грубу тактику 2014 року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи льотчик дає інтерв'ю про "націоналістів", ЄС та НАТО, куди Україні не слід йти, а дружити з "братським" народом", – повідомили у ЗСУ.

00:31 Окупанти готують "виставу" в Херсоні . На площі Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами країни-агресора та кричать, що Херсон – це "Херсонська народна республіка". Місцевих жителів закликають не вестись на ці провокації.

00:28 Мер литовської столиці Ремігіюс Шімашюс потролив РФ. Посольство Росії у Вільнюсі переселили на вулицю Героїв України.

Він зазначив, що візитна картка кожного працівника посольства має вшановувати українських героїв. Відправники листів думатимуть і про жертв російської агресії, і про загиблих героїв України.

00:12 ВСУ накрила "Градами" велике угруповання окупантів.