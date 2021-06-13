Коронавірус, підсумки тижня. Перехід України в "зелену зону" і впровадження COVID-паспортів

У країні виявили 8476 нових випадків коронавірусної хвороби, усі регіони України вийшли із "жовтої" епідеміологічної зони і перейшли в "зелену"

В Україні триває вакцинація населення – країна бореться з коронавірусом. Істотно покращилася епідемічна ситуація, і вся країна перейшла в "зелену" зону карантину.

Рівень захворюваності знизився

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За минулий тиждень, з 7 по 13 червня, в Україні зафіксували 8476 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: минулого тижня виявили 13 045 хворих на ковід. Темпи захворюваності поступово знижуються. На цьому тлі Кабмін прийняв постанову № 583 від 2 червня, якою пом'якшив карантинні обмеження.

У країні за останній тиждень одужали 34 109 людей, а померли 497. В цілому за час пандемії в Україні на ковід захворіли 2 223 558 людей.

Постачання вакцини

8 липня в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу Pfizer – препарату Comirnaty. За програмою COVAX отримано 117 тис. доз. А 9 липня в Україну прибули ще 66,7 тисячі доз вакцини.

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До речі, Україна вже отримала 707 850 доз Pfizer за глобальною ініціативою COVAX (щодо рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19).

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в Україні є 3,9 млн доз COVID-вакцин. Цієї кількості вистачить на червень. Темпи вакцинації будуть нарощуватися. Водночас він заявив, що в Україні хочуть продовжити карантинні обмеження на все літо.

Фото: "Сегодня"

Вакцинація українців

В Україні меншає кількість нових хворих на COVID-19, зменшується і число госпіталізованих та зростає кількість вакцинованих від коронавірусної хвороби. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже наголосив на позитиві динаміки щодо захворюваності на ковід.

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А українці масово записуються в чергу на вакцинацію. Лише 13 червня в Києві біля міського центру вакцинації знову спостерігають довгі черги. Люди займають їх зрання, щоб зробити щеплення.

Кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис для жителів столиці доступний через онлайн-сервіс Helsi (helsi.me).

Тим часом у Мережі розгорівся скандал через вакцинацію звичайних українців і чиновників. Мовляв, влада відправляє киян стояти у величезних чергах по китайську вакцину CoronaVac, а більш якісну вакцину Pfizer дають міським чиновникам та еліті, причому уколи роблять на дому. Сайт "Сьогодні" перевірив, чи правда це.

Фото: "Сегодня"

Впровадження COVID-паспортів

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З 1 липня ЄС вводить ковідний сертифікат, який буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код. Очікується, що такі сертифікати посприяють полегшенню поїздок у межах ЄС і відновленню економіки.

А Литва ще 7 червня почала видавати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу тим, хто перехворів на ковід, вакцинувався, або здав тест на коронавірус.

Українці також відразу після щеплення другою дозою вакцини від COVID-19 зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі. Про те, як мають бути оформлені документи про вакцинацію і якими вакцинами мають бути імунізовані громадяни, розповіли в Держприкордонслужбі.

Сертифікат вакцинації надає багато переваг. Фото: REUTERS/Toby Melville

Поїздки за кордон

Тим часом уряд Ізраїлю виключив Україну, Ефіопію і Туреччину зі списку країн, куди був заборонений виліт з Ізраїлю ( "країни максимального ризику"). Дозвіл на польоти між Україною та Ізраїлем почне діяти з 15 червня, а от Росію вирішено залишити в "чорному списку", оскільки в останні тижні епідеміологічна ситуація там погіршується.

Іспанія також відкрила кордони для іноземних туристів. Для в'їзду в країну потрібно пройти курс вакцинації від коронавірусної хвороби.Водночас громадяни Бразилії, Індії, Південної Африки не зможуть потрапити до Іспанії навіть маючи щеплення – все через високу захворюваність у цих країнах.

Фото: REUTERS/Enrique Calvo

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