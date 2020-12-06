Коронавирус, итоги недели: что изменил карантин выходного дня и как спасать украинцев

За прошедшую неделю Украина трижды установила рекорд, когда от COVID-19 вылечилось больше людей, чем заболело.

Реклама

На утро 2 декабря выздоровели 13 882 человека, а заразились — 13 141. На следующий день вылечиться удалось 15 372 украинцам, в то время как заболели 14 496 граждан. Вчера выздоровели 14 724 инфицированных, заразились коронавирусом 13 825.

Всего за неделю выявлено 90 627 новых заражений коронавирусом, умерли 1375 украинцев, выздоровели — 70 203 человека.

Посмотрим же на инфографику, как повлиял карантин выходного дня на скорость заражения коронавирусом.

Реклама

Что же на самом деле происходит?

Действительно, резких скачков заболеваемости не было. Впрочем, страна отнюдь не сбавила привычной скорости инфицирования COVID-19. Ежедневно в Украине фиксируют стабильный прирост новых заражений и госпитализируют по 1-1,5 тыс. больных. А это значит, что 50 тысяч приготовленных коек в стационарных учреждениях будут заполнены до конца декабря.

Пока на всей территории Украины действуют ограничения "оранжевой зоны". Жесткий локдаун в стране власти намерены ввести в январе на три недели (со 2 по 23 января), но транспорт не остановят.

Читайте также: Полный локдаун: как будем встречать Новый год и чего ждать дальше

Сколько еще медикам жить "с протянутой рукой"?

Для того чтобы система здравоохранения Украины выстояла в 2021 году, в госбюджет необходимо добавить еще около 57 млрд гривен. В случае если сумму не повысят, из-за нехватки медицинского персонала украинцы будут... "чаще умирать".

Реклама

Читайте также: Локдаун в Украине в январе: главные минусы

И куда направить доход от коронавируса?

Почти за две недели строгого масочного режима в общественных местах правоохранители оштрафовали более 11 тысяч украинцев. Кроме того, от начала карантина полиция составила десятки тысяч админпротоколов. По результатам судебных разбирательств наложили взыскания на десятки миллионов гривен.

Хорошая новость

Верховная Рада приняла закон, по которому регистрация иностранной вакцины в Украине будет длиться не более пяти дней. Украина сможет присоединиться к мировому сообществу в клинических испытаниях и дать доступ десяткам тысяч украинцев к вакцине от COVID-19 уже в ближайшие месяцы.

Но, как оказалось, 40% украинцев не хотят делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 даже бесплатно.

Напомним, карантин выходного дня уже не действует. Мы рассказали о главных плюсах "перенесенного" на январь локдауна.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама