Коронавирус, итоги недели: новогодний локдаун и 34 тыс. врачей, уехавших из Украины

Хоть как не надеялся выздоровевший от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский, что устойчивое словосочетание "новый коронавирусный антирекорд" наконец исчезнет из заголовков отечественных ЗМИ, его чаяниям не суждено было осуществиться.

Реклама

На этой неделе страна трижды получила "звание чемпионки" по количеству инфицированных: 26 ноября выявили 15 331 новый случай заражения, 27 ноября — 16 218, 28 ноября — 16 294.

Как остановить выезд за границу медработников?

Реальная картина заболеваемости COVID-19 как в Украине, так и в мире по-прежнему значительно превышает данные официальной статистики. А по прогнозам ЮНИСЕФ, пик распространенности коронавируса в стране стоит ожидать в январе-феврале следующего года.

Реклама

Тем временем около 34 тысяч отечественных медработников уже уволились и мигрировали из Украины. И только достойная оплата труда "в 22-25 тысяч гривен" остановит выезд персонала за границу, уверен министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте также: Как вызвать мобильную бригаду для COVID-тестирования – инструкция

Локдаун неизбежен, или Лучше импровизировать, чем повторить итальянский сценарий

В Украине уже третьи выходные закрыты рестораны, магазины, развлекательные учреждения и спортивные залы. Так власть делает попытки замедлить распространение коронавируса, но ни о какой даже временной победе над болезнью речи не идет.

Медиапространство заполнено журналистскими расследованиями о бесконечных нарушениях запретов, а реанимации — тяжелобольными.

И если в Украине количество инфицированных COVID-19 ежедневно будет достигать 15-20 тысяч, то медицина "ляжет". Мы неизбежно повторим сценарий первой волны пандемии в Италии, когда погибло много людей.

Реклама

Трупы в приемных отделениях будут уже при 20 тыс. больных COVID, предупредил эксперт Минздрава.

В общем, тема новогоднего локдауна (изоляции граждан дома) не собирается уступать место вопросу ослабления карантинных мер. И страхи предпринимателей власти пока "развеивают" программами помощи тем, кто останется временно без работы.

Читайте также: Нас готовят к карантину: как менялись заявления властей за неделю

Прививки от COVID-19: кому-то – в декабре, а нам, возможно, в сентябре

А вот в США, Великобритании и Германии намерены начать вакцинацию населения уже в декабре 2020 года. В Испании готовятся к общенациональной прививочной программе в январе 2021-го.

Украина — пятая в Европе по количеству инфицирования коронавирусом. И ситуация в стране продолжает ухудшаться. Если вакцинация начнется хотя бы осенью 2021 года, то окончания эпидемии можно ожидать примерно летом 2022 года. На закупку вакцин от COVID-19 Всемирный банк выделит Украине почти 100 млн долларов.

Реклама

Первыми будут прививать медиков, военных, социальных работников, которые работают с пожилыми людьми, и граждан старше 60 лет с соматическими заболеваниями.

Напомним, главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что бесплатно вакцинироваться смогут около 4 млн граждан. А доктор Комаровский рассказал, куда не стоит совать нос, чтобы не подхватить коронавирус.

Кроме того, ранее мы показывали вам видеосюжет, как Китай победил коронавирус.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама