Вторжение России, день седьмой. Убийство гражданских, угроза из Беларуси и закрытое небо США

РФ продолжает вести войну против Украины/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины, среди которых — дети. Враг наносит авиаудары по городам Украины и высаживает свои десанты. Соседняя страна, Беларусь, приготовила свои войска в боевую готовность. Это означает, что РФ не может выстоять перед нашими защитниками, поэтому вынуждена просить помощь у Лукашенко. В любой момент Беларусь может вторгнуться в Украину, однако украинцы уже готовы дать отпор. Между тем против РФ страны мира продолжают вводить ограничения. Президент США Джо Байден заявил, что закрывает небо США для россиян.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-репортаж обо всех событиях, которые связаны с войной России против Украины.

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2 марта

04:53 Глава Мордовской Республики РФ Артем Здунов сообщил о смерти на территории Украины при попытке оккупации российского полковника Виктора Исайкина.

04:21 Президент США Джо Байден объявил о запрете российским самолетам находиться в воздушном пространстве США.

03:46 Нобелевские лауреаты выражают свою поддержку украинскому народу и свободной независимой Украине перед лицом российской агрессии.

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03:28 Три российских колонны с разных сторон зашли в Тростянец Сумской области и полностью заняли город. Оккупанты заставляют местных жителей сидеть на улице, используя их как живой щит.

03:15 В Украине с начала вторжения РФ погибли более 5700 российских военных. Однако в России заявили, что тела оккупантов забирать не собираются.

02:59 В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

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02:57 Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новых российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.

02:39 В ВСУ предупредили, что в Украину может вторгнуться белорусская армия. С территории республики систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам. На сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины

01:59 В Сумской области защитники уничтожают вражескую технику Байрактарами. Была обезврежена стоянка вражеской техники около 80 единиц, из них половина – грады. Вблизи села Бишкинь обезврежено около 100 единиц техники, в основном — танки и БТР.

01:56 В связи с вторжением РФ в Украину Всемирный банк готовит для нашей страны пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы. Кроме того, на следующей неделе МВФ примет решение об экстренном финансировании в объеме до 1,4 млрд долларов.

01:25 Оккупанты нанесли удар по казармам летного училища в Харькове. В результате начался пожар.

00:59 Под Киевом оккупанты убили молодого врача, пытавшегося спасти жизнь ребенку. Враг обстрелял автомобиль женщины, когда она везла раненого ребенка в больницу.

00:04 Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал направления, где ведутся ожесточенные бои. Они продолжаются на подступах к Киеву и Харькову, а также в Херсоне.

00:00 Российская авиация сбросила бомбы на гражданские дома в Житомире. В результате один дом полностью разрушен, в больнице выбило окна и двери. Погибли трое взрослых и ребенок.