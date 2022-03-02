Вторгнення Росії, день сьомий. Окупанти рвуться до АЕС, але зазнають величезних втрат і добивають своїх поранених – онлайн

Російські окупанти продовжують вбивати мирних жителів України, серед яких — діти. Ворог завдає авіаудари по містах України та висаджує свої десанти. Сусідня країна, Білорусь, приготувала свої війська в бойову готовність. Це означає, що РФ не може вистояти перед нашими захисниками, тому вимушена просити допомогу в Лукашенка. В будь-який момент Білорусь може вторгнутися в Україну, однак українці уже готові дати відсіч. Тим часом проти РФ країни світу продовжують вводити обмеження. Президент США Джо Байден заявив, що закриває небо США для росіян.

Сайт "Сьогодні" веде онлайн-репортаж про всі події, які пов'язані з війною Росії проти України.

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2 березня

11:39 В Україну вже прибули та стали на бойові чергування нові "Байрактари". Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Європа перетворюється на тил України та постачає критично необхідне для оборони.

11:20 Президент Володимир Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА, повідомляє телеканал "Дом". Черкаську область очолив розвідник Ігор Табурець. А новим головою Одеської військово-цивільної адміністрації замість Сергія Гриневецького став полковник Максим Марченко – колишній командир мехбригади імені Лицарів Зимового походу.

11:07 Беззбройні співробітники Запорізької АЕС – найбільшої електростанції в Європі, вийшли на дорогу, щоб не пустити в Енергодар російських окупантів. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

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11:04 Є й добрі новини. Національний банк України ухвалив рішення послабити низку заходів і замість повної заборони на зняття іноземної валюти дозволити видачу готівки обсягом до 30 тис. грн на день. Про це повідомляється на сайті НБУ.

10:36 Війська окупантів можуть атакувати українські атомні станції, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі. За даними Геращенка, з НГУ надійшла інформація, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більш ніж 20 ворожих вертольотів.

10:31 У Миколаєві висадився ворожий десант, але атаку окупантів вдалося відбити. Про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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"У нас висадка десанту в районі Балівне, чотири вертольоти висаджується. Оголошую комендантську годину до часу вказівки. Ідуть бої на підступах у Калинівці, наша арта їх розвалила, міст... Частина пішла у бік Баштанки назад. Військові працюють. У місті нікого (з ворожих військових – Ред.) немає", – розповів він.

10:15 Президент України Володимир Зеленський звернувсядо всіх євреїв світу після бомбардування Росією Бабиного Яру в Києві.

"Вчора ввечері нас усіх бомбили в Києві. І ми всі знову загинули в Бабиному Яру – від ракетного удару. Хоча весь світ обіцяє, обіцяє постійно – ніколи знову. Для будь-якої нормальної людини, яка знає історію, Бабин Яр – це особлива частина Києва. Особлива частина Європи. Місце молитви. Місце пам'яті про сто тисяч людей, яких убили нацисти. Місце старих київських цвинтарів. Ким потрібно бути, щоб зробити таке місце – мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту", – сказав глава української держави.

10:04 Окупанти обстріляли ще одну школу в Маріуполі. За останні три доби ворожі війська завдали ударів по трьох міських школах та технікуму.

09:53 Під час брифінгу Міноборони РФ, який транслювали російські "РІА Новини", окупанти жодним словом не згадали про вчорашні жертви обстрілу телевежі в Києві, коли живцем згоріли п'ятеро цивільних осіб, і ще 5 людей отримали поранення. До того ж, страшні кадри з загиблими блокує Facebook, повідомляють "Сьогодні" користувачі соцмережі.

09:48 У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський озвучив нові дані про втрати у лавах окупантів – 6 тис. убитих загарбників за шість днів війни.

09:46 У Сумах окупанти завдали удару по артилерійському училищу.

09:29 У Харкові за минулу добу загинула 21 особа, 112 отримали поранення. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

09:03 Знищена ворожа техніка, що залишилася на вулицях міста Буча на Київщині після успішно відбитої атаки окупантів.

Фото: Антон Геращенко

08:56 У Тростянці Сумської області російскькі окупанти пограбували магазин та секонд-хенд, після чого переодяглися у цивільний одяг та почали грабувати перехожих. Про це розповіла кореспондентка телеканалу "Украина 24".

08:42 Російські офіцери на полі бою добивають тяжко поранених солдатів. Про це розповів один з захоплених у полон окупантів, повідомляє Telegram-канал "Умер.РФ 18+". Канал створено для інформування про захоплених у полон та вбитих ворожих солдатів. Нагадаємо, що Москва заперечує факт бойових втрат в Україні.

08:39 Внаслідок влучання ворожої ракети загорілася будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна у Харкові. Окупанти цілилися в будівлю МВС, розташовану через дорогу, але потрапили до знаменитого на всю Україну ВНЗ.

Фото: скрін

08:21 У Житомирі російськими ракетами "Калібр" знищено пологовий будинок.

07:39 Як повідомляє представник білоруської опозиції Ганна Красуліна, у місті Мозирі (Білорусь) забиті всі морги. Більшість убитих – етнічні чеченці. Про це Красуліна розповіла під час включення на телеканалі "Україна 24".

07:26 Окупанти у місті Суми мінують залишену техніку, повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram.

"Під час спроби проникнення в неї загинув місцевий житель", – написав журналіст.

07:16 Зведення оперативної інформації від Генштабу ЗСУ станом на 06:00 2 березня щодо російського вторгнення.

06:58 Протягом ночі практично по всій Сумській області відбувалися вуличні бої. Найбільших втрат зазнав Тростянець. Там ворожі російські війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші ж відмовляються нападати на людей та намагаються втекти.

06:05 У Херсоні російські війська, які увійшли до міста 1 березня, захопили залізничний вокзал та річковий порт. Ця ніч у місті пройшла відносно спокійно, місцеві жителі лише чули поодинокі звуки стрілянини. Про це сказав Херсонський міський голова Ігор Колихаєв, повідомляє журналістка Еріка Авдєєва в ефірі "України 24".

04:53 Глава Мордовської Республіки РФ Артем Здунов повідомив про смерть на території України під час спроби окупації російського полковника Віктора Ісайкіна.

04:21 Президент США Джо Байден оголосив про заборону російським літакам перебувати у повітряному просторі США.

03:46 Нобелівські лауреати висловлюють свою підтримку українському народу та вільній незалежній Україні перед лицем російської агресії.

03:28 Три російські колони з різних боків зайшли до Тростянця Сумської області та повністю зайняли місто. Окупанти змушують місцевих жителів сидіти на вулиці, використовуючи їх як живий щит.

03:15 В Україні від початку вторгнення РФ загинуло понад 5700 російських військових. Однак у Росії заявили, що тіла окупантів забирати не збираються.

02:59 У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

02:57 Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

02:39 У ЗСУ попередили, що в Україну може вторгнутися білоруська армія. З території республіки систематично завдаються ракетні удари по військовим та цивільним об’єктам. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України.

01:59 На Сумщині захисники знищують ворожу техніку Байрактарами. Була знешкоджена стоянка ворожої техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Поблизу села Бішкинь знешкоджено близько 100 одиниць техніки, в основному — танки та БТР.

01:56 У зв'язку із вторгненням РФ до України Світовий банк готує для нашої країни пакет допомоги у 3 млрд доларів на найближчі місяці. Крім того, наступного тижня МВФ ухвалить рішення про екстрене фінансування обсягом до 1,4 млрд доларів.

01:25 Окупанти завдали удару по казармах льотного училища в Харкові. Внаслідок цього почалася пожежа.

00:59 Під Києвом окупанти вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитині. Ворог обстріляв автомобіль жінки, коли вона везла поранену дитину в лікарню.

00:04 Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович назвав напрямки, де ведуться найзапекліші бої. Вони тривають на підступах до Києва та Харкова, а також у Херсоні.

00:00 Російська авіація скинула бомби на будинки цивільних в Житомирі. В результаті один будинок повністю зруйнований, в лікарні вибило вікна і двері. Загинуло троє дорослих та дитина.