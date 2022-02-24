Путін розпочав війну проти України. Ракети падають на українські міста, із Криму пішли танки. Онлайн (оновлюється)

/ Фото: "Сегодня"

Найстрашніше сталося. Вночі, 24 лютого, Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи гримлять у всій країні. Путін перейшов останню межу і остаточно затаврував себе ворогом людства.

24 лютого

04.40 Путін виступив із публічним телезверненням у якому свою агресію назвав оголосив початком спецоперації на Донеччині. Він знову висунув ультиматум Україні з вимогою негайної капітуляції.

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Верхом цинізму прозвучали його слова про те, що, розпочавши атаку на Україну, Росія захищає себе.

04.50 На цю хвилину відомо, що сильні вибухи періодично лунають в Одесі, Харкові, Миколаєві, Маріуполі, Бердянську, Василькові та Борисполі .

06.16 Глава МЗС України Дмитро Кулеба у мережі виступив із заявою. Він назвав речі своїми іменами – це війна.

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"Путін щойно розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Мирні українські міста під обстрілами. Це агресивна війна. Україна захищатиметься і переможе. Світ може і повинен зупинити Путіна. Настав час діяти зараз", – заявив Кулеба.

06.21 Україна вимагає негайного скликання Ради Безпеки ООН, щоб зупинити Путіна, що осатаніло від крові.

06.25 Україна закрила власний повітряний простір . Усі літаки облітають територію країни.

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06.29 Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у своєму Телеграм-каналі, що почалося вторгнення і по суші.

Andriy Tsaplienko,

Одеса висадка десанту в районі Фонтанки

Andriy Tsaplienko,

Війська РФ перейшли кордон у районі Харкова

Andriy Tsaplienko,

04.35 напад на п/г впс "В.Писарівка" із с. РФ

05:00 з ППр "Черточкове" (РФ) обстріл ППр "Милово"

05:05 впс "Н.Слобода" обстріл ГРАДами з боку РФ

05:05 напад на п/н у ППр "Гоптівка"

05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ"

05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" – артилер. обстріл із РФ

05:13 обстріл мППР "Грабівське" впс "Краснопілля"

05:23 ППр "Бачевськ" заходить бронетехніка

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі

05:30 впс "Тополь" обстріл із ГРАДів з боку РФ

05:30 впс "Золочів" міномет. обстріл з боку РФ

05:50 впс "Вовчанськ" обстріл із ГРАД з боку РФ

06.31 Той же Андрій Цаплієнко повідомив, що з Криму почалося танкове вторгнення. Україну беруть у кліщі.