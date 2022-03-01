Вторгнення Росії, день шостий. Штурм Херсона, вступ до ЄС та нові санкції для РФ – онлайн

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Весна в Україні розпочалася з тривожних новин. Вночі 1 березня російські окупанти взяли в кільце Херсон та розпочали штурм міста. Водночас під Києвом помітили колону окупантів завдовжки 64 км. Війська РФ продовжують обстрілювати мирних жителів. Але є й добрі новини – у ЄС уже почали розглядати заявку України про членство у Союзі. Також нашій країні передадуть 70 військових літаків.

Сайт "Сьогодні" веде онлайн-репортаж про всі події.

Реклама

1 березня

09.07 У Києві повітряна тривога. Усім потрібно спуститися в укриття.

09.02 Україна з 24 лютого забезпечила таке фінансове забезпечення для своїх військовослужбовців за умов війни з рашистськими ордами.

30 000 гривень – щомісячно

100 000 гривень безпосереднім учасникам бойових дій

15 мільйонів гривень допомога сім'ям загиблих бійців.

Реклама

08.48 "Північний потік-2" все... Капут остаточно. Весь персонал компанії Nord Stream 2 AG у швейцарському Цузі звільнено. Йдеться про 140 співробітників, як заявив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен.

Про це повідомив головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов.

Реклама

08.40 У центрі Харкова на площі Свободи розірвалась ракета, випущена містом окупантами! Відео можна подивитися тут.

08.34 Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України дванадцяти нашим захисникам:

- підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися в повітря.

- майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (посмертно). Рятував побратимів, відвернув на себе вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога.

- підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу (посмертно). Біла Церква. Знищив скупчення техніки ворога.

- лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу (посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.

- полковнику Оксанченку Олександру Яковичу (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

- старшому лейтенанту Радіонову В'ячеславу Денисовичу (посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.

- старшому лейтенанту Герусу Андрію Андрійовичу. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням.

- бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу, командиру оперативно-тактичного угруповання "Північ". Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей та техніку. І не пустив ворога до Харкова з Луганської області.

- підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога та особисто знищив два російські вертольоти та один літак.

- полковнику Мостовому Олександру Володимировичу. Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два вертольоти Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням.

- генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу. У боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ. Вивів людей з-під удару ворога. Дуже ефективно захищає Маріуполь.

- полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.

08.28 У Харкові та Дніпрі наліт ворожої авіації. Громадян закликають спуститися у бомбосховища.

08.25 Міністр оборони України Олексій Рєзніков звернувся до українців.

"Дорогі українці! 122 години опору... На п'яту добу інтервенції російські окупанти виявилися нездатними приховувати, що в них починається агонія.

Варварські обстріли ракетами та РСЗВ мирних міст – це свідчення того, що вони не здатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні труси.

Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці й організатори приречені на все життя носити тавро вбивць і ховатися. На них чекає трибунал.

Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові. До речі, саме у Харкові 1943 року відбувся перший процес, внаслідок якого нацисти були засуджені за військові злочини.

Тепер "Харківський трибунал" має ухвалити вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які його вже "перевершили", – написав міністр оборони у мережі.

08.17 Рашисти завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області. Про це у Facebook повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

08.12 Наші військові повідомляють про втрати ворога за 28 лютого.

"Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Всього 28 лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними, це СУ-30 та СУ-35", – зокрема зазначається у повідомленні Генштабу ЗСУ.

08.06 Мер Маріуполя Вадим Бойченко, заявив, що ворог наступає з усіх боків У місті виникли проблеми з електропостачанням.

08.00 Генеральний штаб ЗСУ надав нові оперативні дані з фронту на ранок 1 березня.

07.53 До Херсона увійшли близько сотні рашистських загарбників.

07.50 Компанія American Airlines призупинила угоди про взаємне визнання авіаквитків з російськими компаніями S7 та "Аерофлот".

Пасажири російських авіакомпаній тепер не зможуть користуватися партнерськими тарифами та оформити свою авіаподорож в одному квитку. Як повідомляє агентство Reuters, це рішення оголошено безстроковим.

До вторгнення в Україну у "Аерофлоту" було оформлено 100 таких інтерлайн-угод з різними закордонними компаніями, у S7 – 60.

07.43 Знищена техніка окупантів у Бучі. Скільки орків пішли в пекло, можна лише здогадуватись.

07.40 Станом на ранок 1 березня Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївка, снаряди пошкодили житлові будинки.

Про це розповіла місцева журналістка Олена Ваніна в ефірі каналу "Україна 24".

"Вони у всьому передмісті. Херсонці намагаються їм нашкодити, перекривають дороги, чим можуть. Вчора вже в магазини було важко постачати продукти, бо склади перебувають за містом. Але у нас є все необхідне", – сказала вона.

07.35 Сумна новина! У повітряному бою з російськими загарбниками загинув один з найкращих льотчиків-винищувачів у світі – полковник ВПС України Олександр Оксанченко. Він відволікав він ворожу авіацію.

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав Оксанченку звання Герой України.

07.28 Міністерство оборони Росії оцінило життя своїх солдат у 50 доларів. Ці гроші видадуть сім'ям загиблих російських військових на війні з Україною.

Про це говориться у Telegram-каналі Верховної Ради України

Деталі

"За нинішнім курсом путлер оцінив життя свого громадянина $50. 50$ – це ціна життя російського окупанта!" – повідомили у пресслужбі.

07.24 Іноді одна картинка, промовистіша за сотні слів!

07.20 Білий дім провів секретну зустріч з впливовими конгресменами, на якій обговорювали ситуацію навколо України та можливі сценарії розвитку бойових дій. Сенатор Кріс Мерфі, учасник зустрічі, заявив, що битва за Київ буде довгою та кривавою, але українці стрімко готуються до вуличних боїв. Також на зустрічі було обговорено і психічне здоров'я Путіна.

07.15 Від рук рашистів в Охтирці загинуло 70 бійців ЗСУ.

07.09 У Черкасах та Вінниці щойно оголосили повітряну тривогу.

07.04 Глава корпорації Mastercard Майкл Мібах заявив, що заблокував доступ до платіжної системи для "багатьох фінансових інститутів" РФ через агресію проти України. Проте повний перелік організацій не називається.

05:01 Україна отримає від європейських партнерів 70 військових літаків класів МіГ-29 та Су-25. У разі потреби вони зможуть базуватись на польських аеродромах.

04:56 Санкції проти РФ запровадила навіть Walt Disney. Компанія призупиняє показ своїх фільмів у російських кінотеатрах.

"З огляду на неспровоковане вторгнення в Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми зупиняємо випуск фільмів у Росії, у тому числі майбутній мультфільм "Я червонію" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні ділові рішення в залежності від розвитку ситуації", – йдеться у заяві.

04:33 Уряд Японії ввів санкції проти Російської Федерації через вторгнення РФ до України. Також країна планує запровадити обмеження проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

03:57 Супутники зафіксували Велику колону техніки РФ під Києвом, її довжина сягає 64 км. Військова колона складається з бронетехніки, танків, артилерії та інших транспортних засобів.

Колона техніки РФ/Фото: Maxar

03:41 Віцепрезидент Європейської комісії Жозеф Борель звернувся до білорусів на фоні вторгнення РФ до України.

"Ви виступаєте проти війни Росії в Україні та рішення Лукашенка підтримати Москву. Дякую за вашу хоробрість. ЄС разом з вами", – написав Боррель.

03:06 Спочатку війська РФ рухалися у бік Миколаєва, але раптово повернулися назад. Ймовірно, вони перегрупувалися для оточення Херсона.

"Одна колона розгорнулася, а одна маневрувала і "закрила" Херсон у кільце. Завтра отримаю підтвердження, детально обговоримо", – сказав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

02:56 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій та зброї боротьби з російськими окупантами. Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв їх надати.

02:30 Російські окупанти розпочали штурм Херсона. За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши цвинтар Геологів.

Наступ розвивається у напрямку Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

Мер Херсона Ігор Колихаєв близько опівночі написав, що на той час армія РФ встановила блок-пости на в'їздах до міста. Він наголосив, що здавати місто ніхто не буде, українські захисники стоятимуть до кінця. Мер вірить, що місто вистоє.

02:29 В Харкові окупанти обстріляли дві багатоповерхівки. З будинків евакуювали 35 людей. 8 людей постраждали.

02:10 В Охтирці Сумської області продовжують розбирати завали на військовій частині, яку 26 лютого обстріляли російські окупанти. За попередньою інформацією, кількість загиблих може бути близько 70 – всі тіла жертви ще не знайшли. Серед загиблих багато як українських захисників, так і окупантів.

Фото: Дмитро Живицький

01:55 Російські окупанти продовжують завдавати авіаударів по Маріуполі. Вони залишили місто без електрики та тепла.

01:53 Президент України присвоїв звання "Герой України" 12 військовослужбовцям, які захищали та захищають нашу країну від російських окупантів. Шестеро із військових отримали звання посмертно. Читайте у нашому матеріалі які подвиги здійснили наші захисники.

01:29 У Херсоні оголосили повітряну тривогу, всім місцевим жителям потрібно пройти до укриття. Близько 01:20 у місті чути звуки вибухів. У Держспецзв'язку уточнили, що це працює українська система протиповітряної оборони

00:59 IT-армія масово блокує російські сайти:

IT-фахівці за 1 хвилину поклали російський сайт Держпослуг;

московська біржа впала за 5 хвилин. Також вдалося покласти Ощадбанк та біржу BestChange;

впали сайти ФСБ, Роскомнагляду, президента РФ, уряду РФ, Держдуми, Ради Федерації та ряд інших;

сайт Нацбанку Білорусі приліг, як і десятки інших стратегічних сайтів;

зламані сайти найбільших російських ЗМІ: ТАРС, "Комерсант" та "Фонтанка";

заблоковано сайт окупантів із пропагандистським мерчем;

на цифровому телебаченні в РФ побачили та почули правду про війну в Україні.

00:32 Російські морпіхи-строковики влаштували бунт, коли їм наказали висадитись "прямо в Одесі". Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість залишити затоку.

00:25 Зеленський записав нове звернення до українців. Про що він казав:

Потрібне повне закриття неба для російських ракет, літаків та гелікоптерів.

РФ необхідно закрити вхід до всіх портів, каналів, аеропортів світу. Така країна не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів.

Зеленський надав звання "Герой України" 12 нашим захисникам.

Для ворога Київ – головна ціль. Під особливою увагою військ РФ – ТЕЦ-6, окупанти хочуть залишити місто без світла. Оскільки прорватися до Києва вони не змогли, то засилають у столицю диверсантів – усіх ліквідують наші захисники.

В Україні створили цілодобовий координаційний штаб, який збирає всі запити від ОДА щодо нестачі найнеобхідніших речей – продукти, ліки, пальне.

Сьогодні пройшов перший раунд переговорів між Україною та РФ. Було видно синхронізацію обстрілів українських територій із переговорним процесом. У такий нехитрий спосіб РФ намагається натиснути на нашу країну, але цей хід у неї не пройде.

Київ проаналізує позицію РФ щодо її вимог для закінчення війни і тому визначить, як переходити до другого етапу переговорів.

Зеленський підписав заяву на членство України у ЄС. Її вже доставили до Брюсселя.

00:21 З початку вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування типу "Іскандер" та "Калібр" у мирних містах та селах України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

00:17 Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування щодо злочинів проти громадян України, скоєним армією Росії.

Суд ухвалив дві заяви з Києва. Перше визнало юрисдикцію МКС щодо можливих злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 р. до 22 лютого 2014 р. Друге – за фактами, що сталися з моменту вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

00:14 Уряд України виплатить 15 млн гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військових ЗСУ, що брали участь у війні Росії проти України.

Для порівняння: країна-окупант оцінила життя своїх громадян лише в 11 тисяч рублів. За нинішнім курсом це близько 50 доларів. Саме стільки РФ виплатить сім'ям загиблих російських військових.