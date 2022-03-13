Вторгнення Росії, день 18-й. Загарбник застосував фосфорні снаряди на Донбасі та влаштував терор в Енергодарі

Війна продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові вже 18-й день захищають нашу країну від російських окупантів. Наші громадяни виїжджають за кордон, аби врятувати власне життя. Тим часом у Польщі біженців просять обирати інші райони, оскільки деякі міста переповнені. Окупанти продовжують обстрілювати Україну із забороненої зброї, зокрема застосовують фосфорні боєприпаси. Однак наші військові дають гідну відсіч ворогу. Через війну РФ проти України країна-агресор зазнає не лише військових втрат, а й грошових.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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13 березня

17:13 Віталій Кім розповів про ситуацію у Миколаєві станом на 16:05.

17:04 Максим Галкін дуже тонко і їдко потролив Тиграна Кеосаяна, чоловіка відомої кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян. Дискусія пройшла у мережі.

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16:57 Агресія Росії може спричинити на планеті серйозну продовольчу кризу. Адже Україна є одним із найбільших постачальників сільськогосподарської продукції на світовий ринок.

Портал "Сегодня" у матеріалі "Світ на порозі продовольчої кризи" розібрався, як російське вторгнення може призвести до голоду на планеті.

16:45 Весь світ стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ось яке фото надіслали для "Сегодня" українці, які евакуювалися до Праги.

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16:37 Папа Римський Франциск I у своїй сьогоднішній проповіді назвав Маріуполь містом-мучеником і закликав християн молитися за українців.

"Брати і сестри, ми щойно помолилися Діві Марії. На цьому тижні місто, яке носить Її ім'я – Маріуполь, стало містом-мучеником жорстокої війни, що спустошує Україну. Варварські вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення, неможливо обґрунтувати жодними причинами, що потрібно – це припинити неприйнятну озброєну агресію, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі" – сказав Понтифік.

16:30 Поліція в Росії безжально в'яже всіх і вся, наплювавши навіть на закони РФ. У Саратові, наприклад, затримали даму, яка вийшла на одиночний пікет із плакатом – "Діду, випий таблетки".

Поліцейські якимось шостим почуттям визначили, якому саме дідові в Росії терміново потрібні пігулки.

16:22 Завтра, 14 березня, у Римі відбудуться переговори США та Китаю. Головні теми – агресія Росії проти України та двосторонні відносини між Пекіном і Вашингтоном.

16:12 У редакції The New York Times заперечують те, що вбитий окупантами журналіст Брент Ренауд працював на видання.

Там повідомили, що знають про смерть Рено та підтвердили, що він працював на NYT до 2015 року. За словами видання, бейдж Брента Ренауда – прострочений і журналіст не отримував жодних завдань від редакції.

16:03 Голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов визнав, що Захід заморозив майже половину золотовалютних резервів Росії – $300 млрд із загальних 640.

І тепер міністр вважає, що Росія виплачуватиме держборг у рублях.

"Виникли проблеми виконання зобов'язань, у тому числі боргових. Абсолютно справедливо, коли ми говоримо, що ми не відмовляємося від виконання держзобов'язань, платитимемо їх у рублях до того моменту, коли наші золотовалютні резерви не будуть розморожені", – сказав він в ефірі РосТВ.

15:49 Національна гвардія України ліквідувала ДРГ противника поблизу одного із населених пунктів у районі проведення операції Об'єднаних сил. Усіх диверсантів знищено.

Окупанти мали при собі гранати, міни, прилади спостереження та зброю для здійснення своїх ворожих задумів і намагалися пройти до одного із населених пунктів.

15:40 Андрій Макаревич поставив точний діагноз Росії: "Моя країна збожеволіла, і я не зміг їй допомогти".

15:30 В окупованому Херсоні російські солдати намагаються залякати городян, які вийшли на мітинг проти загарбників, пострілами в повітря.

15:20 Які актуальні слова промовляє товариш Штірліц у далекому 1945 році...

15.11 Зараз обговорюється місце проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

15:00 У деяких містах Росії сьогодні почали було протестувати проти війни в Україні, але поліція жорстко "пакує" людей. Відео можна подивитись тут.

14:50 Шок. В Ірпені російські окупанти розстріляли Брента Ренауда, американського журналіста авторитетної The New York Times.

Його колегу доправили до лікарні.

14:38 Депутати Мелітопольської міськради провели позачергову сесію та назвали зрадницею Батьківщини Галину Данильченко (вона з партії ОПЗЖ – Ред.), яку окупанти призначили в. о. мера.

14:30 У захопленому ворогом Енергодарі (Запорізька область) наразі повне беззаконня. Людей б'ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось "пакують" та відвозять у невідомому напрямку.

14:22 Вчора у Варшаві пройшов мітинг на підтримку України, який відвідав прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, а також поп-діва української естради Тіна Кароль.

14:13 У Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів загинуло 9 людей. Про це повідомив голова Миколаївської військової облдержадміністрації Віталій Кім.

14:01 Олександр Лукашенко надав військам Путіна територію Білорусі для ракетних ударів по Україні.

13:49 Брудна війна, яку Росія розв'язала проти України, залишається у фокусі всіх світових ЗМІ.

13:38 Російський громадський і політичний діяч, президент фонду "Перспектива" Леонід Гозманзвернувся до депутатів Держдуми з вимогою розпочати процедуру усунення з посади президента Росії Володимира Путіна.

13:28 Президент України Володимир Зеленський виступив з черговим відеозверненням до народу України.

13:20 На Чернігівщині ЗСУ знищили підрозділ 80 полку російських окупантів та захопили ворожі документи. Зокрема, таблицю позивних...

"Цікаво, що друга за потенціалом армія користується китайським непотребом "Баофенг", – повідомляє Андрій Цаплієнко.

13:12 Сумні новини йдуть зі Львова. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Яворівському полігону зросла до 35 людей, понад 130 отримали поранення.

Про це повідомив на брифінгу голова Львівської військової облдержадміністрації Максим Козицький.

13:00 У ніч на 13 березня сили ЗСУзнищили значну кількість техніки та живої сили противника в Херсонській області. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Тримається Маріуполь, тримається Харків, Чернігів, Суми, Київська область. На півночі і в районі Харкова противник зупинений і зараз проводить заходи з перегрупування та стягування сил. Активних бойових дій зараз не проводить", – заявив Арестович.

12:45 Відомий письменник Стівен Кінг знову виступив на підтримку України.

"Це війна Путіна. Жінки та діти гинуть від його рук. Життєво важливо, щоб російський народ зрозумів, що відбувається. Вкрай важливо зруйнувати стіну дезінформації", – заявив письменник.

12:34 Заслужений військовий льотчик Росії, полковник авіації Геннадій Штерн звернувся до російських військових льотчиків і закликав їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл. Відео опублікувало командування Повітряних сил ЗСУ.

"У цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії! Я виріс на черкаській землі, звідси пішов в авіацію. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не гробити. Ми з вами літали в спільному небі, одними літаками, з тих самих аеродромів, ми товаришували. Я виховав двох командувачів у повітряних силах України західного напрямку генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича та східного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Це чудові, відомі люди і льотчики, їхніми іменами можна пишатися", – сказав Штерн.

12:22 Полк "Азов" знищив у боях за Маріуполь техніку ворога і взяв 12 полонених. Про це повідомляється на каналі "Азов – Маріуполь".

12:13 Громадянка Росії, яка 18 днів живе зі своєю родиною у київському бомбосховищі, порвала свій паспорт зі словами: "Прощай, немытая России, страна рабов, страна господ".

12:02 Британська розвідкавидала свій прогноз щодо подальших дій російських окупантів.

"Російські війська намагаються оточити ЗСУ на сході країни і замкнути кільце одночасним просуванням з боку Харкова та Маріуполя", – йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Водночас російські агресори мають намір обійти Миколаїв, щоб просунутися у напрямку Одеси.

11:52 З'явилося відео після обстрілів Святогірської лаври на Донбасі. Мирні жителі шукали там притулку, але православних окупантів це не зупинило.

11:40 Наші військові захопили колону вантажівок агресора з грузами для своїх вояків.

11:33 Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук оголосила список гуманітарних коридорів, які діятимуть в Україні 13 березня. Повний перелікдивіться тут.

11:25 У Запорізькій області російські війська викрали ще одного мера. Цього разу жертвою окупантів став мер ДніпрорудногоЄвген Матвєєв.

11:14 У Маріуполі тривають запеклі бої. Захисники міста відважно б'ються з силами ворога, що переважають за кількістю.

11:02 Вчора спецпризначенці ГУР МО України провели спецоперацію в Ірпені проти російських загарбників.

10:52 Радник голови Офісу президента України, член української делегації на переговорах з Росією Михайло Подоляк заявив, що Україна вважатиме війну завершеною лише тоді, коли всі війська Росії залишать нашу територію.

10:41 Міністр оборони Олексій Резніковвідреагував на авіаудар російськими окупантами по Міжнародному центру миротворчості та безпеки біля Львова (Яворівський полігон). Він закликав НАТО негайно закрити небо над Україною.

Про це глава Міноборони повідомив у Twitter.

"Росія атакувала Міжнародний центр миротворчості та безпеки біля Львова. Там працюють іноземні інструктори. Інформація про жертв уточнюється. Це нова терористична атака на мир і безпеку біля кордонів ЄС-НАТО. Необхідно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо", – написав він.

10:34 Від сьогодні в'їзд у місто Чугуїв заборонений. Це зроблено для того, щоб запобігти проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп у місто.

10:25 Поки російський шоубіз б'ється в істериці через закриття Instagram у Росії, Максим Галкін, який залишив країну, прямим текстом заявив, що це – "Не найстрашніше, що зараз відбувається".

10:12 Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Яворівський полігон (Львівська область) загинуло дев'ятеро людей, майже 60 отримали поранення і травми. Про це повідомив голова Львівської військової облдержадміністрації Максим Козицький.

За його словами, частину ракет силам ППО ЗСУ вдалося збити. Ракети були випущені зі стратегічних бомбардувальників із території РФ. Усього було запущено 30 ракет, але долетіли лише 8.

10:00 Ось яка ситуація склалася на 09.00 у різних регіонах України, як передають кореспонденти сайту "Сьогодні" та телеканалу "Україна 24".

09:50 Генштаб ЗСУ надав нову інформацію про втрати ворога від початку агресії проти України.

Отже, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:

особового складу – 12 000 осіб,

танків – 374 од,

бойових броньованих машин – 1226 од,

артилерійських систем – 140 од,

РСЗВ – 62 од,

засоби ППО – 34 од,

літаків – 74 од,

гелікоптерів – 86 од,

автомобільної техніки – 600 од,

кораблі – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

09:41 Всесвітньо відомий британський виконавець Стінг разом із Україною! Музикант пожертвував нашій країні велику суму та надає гуманітарну допомогу для біженців.

09:30 Велика Британія платитиме своїм підданим за те, що вони надають притулок біженцям з України. Крім того, британська влада має намір скасувати візи для українців.

09:22 Путінський олігарх Роман Абрамович, у якого заморозили рахунки на Заході та відібрали футбольний клуб Челсі, намагається врятувати своє майно.

Олігарх перегнав свою 139-метрову яхту "Solaris" з порту Барселони в порт Тіват (Чорногорія). Таким чином, Абрамович хоче уникнути санкцій. Про це свідчать дані порталу Marine Traffic.

Чорногорія не є членом ЄС, тому західні санкції не дають підстав заарештувати судно.

Що ж, саме час послухати з цього приводу пісню знаменитого англійського співака Робі Вільямса про російських олігархів "Party Like A Russian".

09:13 Російські окупанти сьогодні вночі обстріляли евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів". У результаті одна людина загинула, одна – поранена. Про це повідомляє голова ОВАПавло Кириленко.

09:04 Віталій Кім розповів, як минула чергова ніч для Миколаєва, який бореться з армією загарбників.

08:54 Андрій Макаревич, культовий рок-музикант, лідер гурту "Машина времени" одним запитанням показав усю брехливість та цинізм путінського режиму.

08:45 У Кремлі назріває змова. Президент Росії Володимир Путін може бути відсторонений від влади своїм найближчим оточенням у Кремлі.

Про це виданню The Times розповів колишній глава МЗС Росії Андрій Козирєв.

Як він зазначив, російська армія загрузла в Україні і РФ стає все більш ізольованою від зовнішнього світу через санкції Заходу. На його думку, в результаті Путін може піти "або у могилу, або на пенсію".

08:33 Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які дали безплатний прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.). Відповідну постанову Кабмін ухвалив 11 березня 2022 року.

Про процедуру отримання розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

08:22 Президент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Володимир Путін, який розпочав повномасштабну війну проти України, прорахувався у своїх задумах внести розбрат між США та НАТО.

"Путін розраховував на розділене НАТО, розділений Захід і, відверто кажучи, на розділену Америку. Але нічого з цього він не отримав", – заявив Байден.

08:13 Ось п ерші кадри руйнувань на Яворівському полігоні Львівщини після ракетних ударів ворога.

08:00 Генштаб ЗСУ надав нові оперативні дані з фронту на ранок 13 березня.

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

"Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. Порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права, продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов від виконання наказів.

За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Залучаються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.

У зв’язку з втратами збройні сили Російської Федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот)", – розповіли наші військові.

07:50 СБУ перехопила розмови окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти в цивільних.

Російська армія кидає все більше сил на оточення міста, але це не дає бажаних результатів, а втрати окупантів – незрівнянні.

Так, із 2 000 бойовиків так званої "ЛНР", які захотіли штурмувати Харків, зараз живими залишилися лише 20-25 осіб.

Це змушує окупантів скаженіти, і так відкривається справжнє обличчя "миротворців".

"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком у наш бік світили", – говорить у перехопленій СБУ розмові один з окупантів.

07:42 Поки шеф російського МЗС Сергій Лавров веде війну з Україною та бездуховним Заходом, його донька Поліна Ковальова чудово почувається в Лондоні.

"Поліна Ковальова – дочка російського військового злочинця Сергія Лаврова відмиває тут гроші". Ось з такими гаслами мирні жителі Лондона прийшли до її будинку.

07:34 У Херсоні відбулося екстрене засідання областної ради, яке поставило хрест на будь-яких планах окупантів надати бодай якогось натяку на легітимність російської агресії.

На екстреному засіданні було прийнято постанову про те, що "Херсонщина – це Україна", і жодних псевдореферендумів про створення так званої "ХНР" бути не може. Звернення було прийнято одноголосно. Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

07:24 У Волновасі російські окупанти зруйнували храм Миколи Чудотворця.

"Ці москалі поранили моє серце. Пробачу тоді, коли їх відспівуватиму за упокій", – заявив настоятель храму ігумен Макарій Дядюсь.

07:13 Госпіталі та морги у білоруських містах Гомель, Мозир та Наровля переповнені російськими військовими, які надходять з початку вторгнення до України.Як пишуть ЗМІ, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення такої інформації, їм загрожує звільнення. Про це пише Радіо Свобода.

07:00 Російські окупантизавдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, повідомляє Львівська ОДА. За попередніми даними, вони випустили вісім ракет. Зазначимо, що цей навчальний центр знаходиться за 25 км від кордону з Польщею. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

05:40 Вночі російські окупанти здійснили обстріл села Мілова Харківської області. Внаслідок цього сталася пожежа.

05:21 Територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її подальше просування в українську столицю.

04:50 Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може перерости в Третю світову, чого всіляко намагається уникнути нинішній глава Білого дому Джозеф Байден, і саме тому не допомагає Україні отримати у Польщі винищувачі, а також відмовляється закривати повітряний простір над нашою країною.

03:56 У Донецькій області окупанти скинули на Лавру авіаційну бомбу. Внаслідок потужного вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами.

03:52 У неділю, 13 березня, на Сумщині "зелених коридорів" для евакуації населення не буде. Обласна адміністрація продовжує працювати над їх організацією.

03:31 Російські окупанти під час бомбардування Попасної в Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони є забороненими міжнародними угодами.

03:30 Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.

03:16 9 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що окупаційні війська РФ увійшли до українського міста Скадовськ у Херсонській області. У соцмережах з'явилося відео з військовою технікою та російськими солдатами на вулицях міста-курорту. Проте вже 12 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що "русского міра" в його населеному пункті немає.

02:51 Російські окупанти похвалилися, що захопили на Луганщині село Сурівцівка, де всього три будинки. Ймовірно, там навіть ніхто не мешкає зараз.

02:50 Президент України Володимир Зеленський підписав укази — про відзначення державними нагородами України та указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка".

02:41 Окупанти тиждень тримають мешканців Маріуполя без питної води. Люди видобувають воду з батарей опалення.

01:59 Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців та розміри їх соціальної підтримки.

01:58 Червоний Хрест передав Україні мішки для тіл російських солдатів.

01:56 Економіка РФ за два тижні війни проти України та під впливом міжнародних санкцій отримала сильний удар – з річного ВВП країни пішло 30 мільярдів доларів.

01:34 Президент Україні Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він наголосив, що російські окупанти не підкорять нас.

00:59 Українців закликають переїжджати до інших районів Польщі. В країні деякі міста заповнені біженцями.

00:51 Прем'єр-міністр України звернувся до громадян. Він зауважив, що нині увага уряду зосереджена на низці напрямків, які критично важливі для нашої країни.

00:34 Поблизу Чернігова українські військові знищили підрозділи росіян, які завдавали ракетних ударів по місту.

00:24 Окупанти продовжують готуватися до наступу. У генштабі назвали напрямки ворога.