Вторгнення Росії, день 14-й. Авіаудари по Сумській області, перемога під Харковом, список стерв'ятників Путіна – онлайн

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки що військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, усій країні-агресору загрожує дефолт. Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка на Сумщині – деякі будівлі буквально вщент знесли бомбами.

Сайт "Сьогодні" продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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9 березня

00:00 Маша Єфросинінаназвала росіян сліпими боягузами та рабами після бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

23:47 Авторитетна британська газетаThe Guardian повідомляє, що Москва готує провокацію та може застосувати проти України хімічну зброю.

23:37 Президент України Володимир Зеленський, після звірячого нальоту російських нацистів на пологовий будинок та лікарню в Маріуполі, звернувся до світової спільноти.

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"Усе, що окупанти роблять із Маріуполем, – це вже за межею звірства. Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається все те зло, яке окупанти принесли на нашу землю", – наголосив лідер нації.

23:30 Відомий російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров розповів росіянам правду, від якої вони постійно ховаються.

"Українці, про що я вже попереджав, те, що я бачив на чеченській війні, б'ються не гірше за чеченців, а навіть страшніші. У горян є і в бою якась театральність, романтизм... А українці просто всіх вбивають без передмов і епітафій", – сказав він.

Невзоров зазначив, що українські "Джавеліни", спалюючи КамАЗи та "Панцирі", попутно спалили масу міфів про Росію.

"З того, що зараз відбувається в Україні, зроблено 99% т.зв. російської історії: це смерть міфу про князів, героїв та Суворових... Закон – фейк, армія – фейк, економіка – фейк, історія – фейк, велич – фейк. Покірність українців, які чекають на визвольну армію Путіна – фейк", – сказав журналіст.

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23:22 Британський прем'єр Борис Джонсон оперативно відреагував на варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

"Мало що може бути більш огидним, ніж переслідування вразливих та беззахисних. Великобританія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягуватимемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", – написав Джонсон у соцмережі.

23:10 Компанія Sony Interactive Entertainment зупиняє в Росії роботу PlayStation Store і припиняє всі поставки техніки.

23:00 Президент Зеленський підписав закон, написаний нардепом Бакумовим (корінний харків'янин) разом з іншими колегами. Один із нюансів – цивільному населенню тепер на законодавчому рівні можна вбивати російських окупантів без жодних наслідків. Використовувати можна і свою власну вогнепальну зброю.

22:45 ЗСУ вигнали російські війська з міста Дергачі Харківської області і повністю контролюють територію.

Про це розповів глава Харківської ОДА Олег Синегубов.

"Там уже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника і перейшли в контрнаступ. Серед втрат ворога – 2 танки та 2 броньовані автомобілі", – написав у мережі Синєгубов.

На щастя, внаслідок боїв українські військові втрат не зазнали.

22:23 У збитих над Україною російських льотчиків часто не розкриваються парашути. Українські розвідники сумніваються у бажанні російського військово-політичного командування зберігати життя своїх військових. Чому? Свідки злочинних наказів нікому не потрібні у Росії...

22:10 Французька компанія Аlstom більше не продаватиме свої локомотиви до Росії.

22:03 Євросоюз розширив список санкцій проти Росії. До нього потрапили 14 російських бізнесменів та членів їхніх родин, крім цього, 146 членів Ради Федерації.

Під нові санкції, зокрема, потрапили:

Олександр та Дмитро Пумпянські (ТМК), Галина Пумп'янська ("Сінара"), Вадим Мошкович ("Русагро"), Андрій Мельниченко (СУЕК), Дмитро Мазепін ("Уралхім") та його син гонщик Микита, Андрій Гур'єв ("Фосагро") , Михайло Полубояринов ("Аерофлот"), Володимир Кирієнко ("ВКонтакте"), Михайло Осеєвський ("Ростелеком"), Дмитро Конов ("Сібур"), Сергій Куликов ("Роснано") та Олександр Винокуров ("Магніт").

21:45 Під Києвом ЗСУ перейшли в контратаку, ворог зазнав серйозних втрат.

21:33 У Росії масовий психоз на військовому ґрунті. Тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Марина Ульянкіна почала погрожувати Японії ядерною атакою.

21:23 Борис Ложкін поширив у мережі дуже цікавий документ. Історики Тель-Авіва прямо назвали Путіна нацистом...

21:00 Російські солдати відмовляються воювати проти України, кидають свою військову техніку і тікають назад до РФ, або ж здаються в полон нашим захисникам.

Але цього разу військові РФ ще й залишили записку для ЗСУ про те, що не хочуть воювати, як повідомляє Оперативне командування "Північ".

20:53 Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що серед верхівки армійського командування Росії почалося чищення.

"У них змінилося керівництво – було знято вісім генералів зі своїх посад з урахуванням того, що вони не виконали завдання. Наразі призначені нові. Ми чітко розуміємо, що відбувається в РФ. Більше того, окупанти у відчаї", – заявив Данілов.

20:40 Олексій Арестович звернувся до орків після їхніх авіаударів по пологовому будинку в Маріуполі: "До удару по пологовому будинку Маріуполя це були ще квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна".

20:33 Ще одне епічне відео з фронту.

"Рашен швайне солдати, вилазьте, жити будете", – каже наш боєць.

20:23 Працівники спецслужб України затримали керівника депутатської групи зрадника Іллі Киви у Полтавській обласній раді Олега Панкратьєва. Про це повідомляє закарпатське видання GroZa.

За даними видання, Панкратьєв намагався залишити країну через західний кордон. Його було затримано між Хмельницьким та Львовом за підозрою у спробі підриву державної влади.

20:13 В ОРДЛО в наказному порядку наказано забезпечити виробництво відео масової підтримки вторгнення Росії до України. А хто не зрозуміє, тому навіть шпаргалки написали...

Вже навіть не цікаво запитувати, що там у цих зомбоорків у головах. Відповідь очевидна, як і діагноз...

20:01 Ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко разом із братом, мером Києва, включився до прямого ефіру BBC Radio 5 і розповів про агресію путінських військ в Україні.

"Кожен українець, включаючи мене з братом, – мішені. І це вже втілено, на жаль, убито дітей, жінок, мирних людей. Кожна людина – ціль. Ми всі мішені. Тому що ми обрали шлях стати частиною ЄС, Європи та демократичних цінностей. Якщо ви думаєте інакше, ви все одно є мішенню", – заявив Володимир Кличко.

19:50 У Дніпрі громадянин Росії публічно спалив свій паспорт, протестуючи проти агресії Росії в Україні.

"Полив ацетоном паспорт, щоб він краще горів. Росія напала на Україну, вона бомбить мирні міста. Слів у мене нема: вони взагалі нормальні люди?" – сказав чоловік перед спаленням документа.

19:35 У російських окупантів в Україні почалися серйозні проблеми із забезпеченням. Про це повідомляє пресцентр СБУ, який перехопив телефонну розмову військового РФ з дружиною, під час якої загарбник скаржиться, що про нього та його товаришів по службі забуло керівництво.

"Посада моя – їх забезпечувати. Але нас, мою роту, не забезпечує ніхто. Нас забули з Великої землі. Там, де ось ці пі*а*аси сидять, вони забули, що нас сюди штовхнули. Нам сюди не возять, нам доводиться тут добувати це все", – сказав військовий, по голосу якого чути, що він п'яний, як свиня. Як російська свиня...

19:25 Росія має бути повністю відключена від системи SWIFT, а країни G7 повинні відмовитися від нафти і газу з РФ, заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Вона пообіцяла посилити роботу з Індією та країнами Перської затоки щодо подальшої ізоляції Москви на міжнародній арені.

19:15 Білоруський "Моджахед" із "Торнадо" повернувся в бій і б'є російських окупантів.

19:00 Сміх це теж потужна зброя проти диктатора та його холуя.

18:53 Окупанти не дали евакуювати мирних громадян із Бучі та Гостомеля. 50 автобусів з мирними жителями залишаються заблокованими. З Ворзеля евакуація наразі триває – мешканців везуть до Києва.

18:45 Ось як виглядає друга армія світу за версією кремлівських пропагандонів.

18:36 Додатки для знайомств Bumble і Badoo йдуть з Росії. Росіяни токсичні...

18:24 Окупанти скинули бомбу на пологовий будинок у Маріуполі. Під завалами опинилися люди, а світ ще не реагує на терор.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у Facebook.

"Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть вбивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", – написав Зеленський.

18:13 У понеділок, 14 березня, президент Володимир Зеленський по відеозв'язку звернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи.

18:01 Сенат Польщі підтримав євроінтеграцію України.

17:42 Росію та Білорусь продовжують гнати з цивілізованого світу.

17:21У Маріуполі російські нацисти скинули бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню. Будівлі знищені, кількість жертв невідома. Рашисти – ви нелюди.

17:12 На Раша ТБ пішла перша зрада зрадная. Дивитись на обличчя у студії – безцінно...

"Здається, українці створили націю і борються з нами як з окупантами... ЗСУ не здаються в полон... Нас не зустрічають, як визволителів... Мабуть, була якась недооцінка..."...

Запізно вже... Смерть дітей вам не пробачить ніколи й нізащо жоден українець...

17:00 Країни Північної Європи та Євросоюз зупиняють співпрацю в Росією у Євроарктичному регіоні.

16:50Російська влада продовжує приховувати інформацію про свою армію і багатьох уже "поховала живцем". Про це під час брифінгу захоплених розвідників РФ, що пройшов у Києві, розповів військовополонений РФ Андрій Чеботаревський.

"Мені дали можливість зателефонувати батькам, щоб повідомити, що я живий, а на мене, виявилося, вже прийшла похоронка. У Росії я вважаюсь мертвою людиною. Якщо вирішать обміняти, то нас розстріляють свої ж, вони не дадуть нам можливість жити. Ми – живий доказ" того, що президент РФ Володимир Путін – брехун", – сказав він.

16:40 У вторгненні Росії на територію України було задіяно угруповання близько 200 тисяч осіб. Втрати військових РФ, що беруть участь в агресії, загалом склали близько 50 635 осіб.

Про це написав колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Telegram.

16:30 Росіяни звикають до нових реалій. Займають чергу до банкоматів з ночі...

16:20 Як українці захоплюють ворожу техніку? Вони видобувають її у бою, відганяють тракторами і забирають голіруч. Відео можна переглянути тут.

16:07 Discovery блокує мовлення своїх кабельних каналів і йде з Росії.

До його "пакету" входять такі популярні канали як Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport 1, Eurosport 2 та ще кілька каналів.

15:53 Бомбардування мирних міст, вбивства мирних громадян та українських дітей – це, виявляється, "тріумф російської зброї".

Дивіться люте пекло з Раша ТБ... ​

У когось ще залишилася, хоч крапля сумнівів у тому, що це не люди, а справжнісінькі російські нацисти...

15:20 З початку війни Російської Федерації проти України росіяни почали масово залишати свою країну, а також скуповувати нерухомість в інших країнах.

Російський кінокритик, журналіст Антон Долін написав у соцмережі таке: "Ми поїхали. Причин кілька. Хоча насправді лише одна – злочинна війна в Україні, ініційована керівництвом РФ. Неможливо жити в країні, навіть рідній та любимій, де тобі затикають рот. Особливо для людини, чий єдиний інструмент – слово".

15:00 Це уламки збитого під Києвом ворожого Су-27. Путінський стерв'ятник катапультувався, але не вижив...

14:50 Телекомунікаційна компанія США Lumen йде з Росії.

14:40 Телеканал Eurosport сьогодні ввечері загасить свої екрани та піде із Росії.

14:33 Радник голови Офісу президента Олексій Арестовичрозповів на брифінгу про ситуацію в Україні на 14 день війни.

"Агресор сьогодні вночі активних дій не проводив. Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил та спроб переміщатися за тими напрямками, які визначені у них як головні: Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Але це їм не вдається, наші Збройні Сили та тероборона завдають по них ударів, не даючи їм можливості пересуватися", – сказав він.

Ситуацію контролює військово-політичне керівництво країни та командування Збройних Сил, наголосив Арестович.

"Ми завдаємо втрат противнику. Противник втрачає морально-вольові якості, перебуває здебільшого у безпорадному стані, здається нашим військам і переносить основні зусилля в інформаційно-психологічний простір. До речі, наші фахівці з'ясували, що більшість інформації, яку вони подають як знищену українську техніку — це знищена техніка російських військ, яку вони знімають і подають у такому ракурсі, ніби це втрати ЗСУ. Збройні сили України та сили тероборони, звичайно, зазнають втрат. Але ці втрати набагато менші, ніж у ворога", — сказав він.

14:21 До росіян починає схоже доходити, куди Путін тягне Росію. Подивіться та послухайте полум'яний спіч росіянина, який повернувся з магазину в шоці.

"Плешивий, ти не ї*анувся, ти чо з країною твориш?" – ставить найпростіші питання пересічний громадян РФ.

14:07 Арктичні вітри та морози, які йдуть в Україну, перетворять танки та вантажівки ворога на 40-тонні морозильники, як повідомляє The Times.

13:54 Компанії зі світовим ім'ям одна за одною залишають російський ринок, Росія запровадила список країн, з якими за боргами розплачуватиметься рублями, курс національної валюти летить у прірву, а рейтингові агенції знижують інвестиційний рейтинг країни і прогнозують дефолт на 15 квітня.

Тепер у РФ заборонили купувати валюту населенню.

Сайт "Сьогодні" дізнався у експертів, чого чекати від рубля найближчим часом і яке майбутнє очікує на російську економіку.

13:45 Спортивна база з бразильського джіу-джитсу в Кропивницькому стала тимчасовим житлом для людей, які біжать з-під обстрілів. Юні чемпіони Європи та світу зустрічають гостей, готують їм їжу та допомагають відновитися від стресу.

Керує процесом головний тренер клубу. З ним поспілкувалася кореспондент телеканалу "Україна" Юлія Бабак.

13:34 У Харківській області завдяки допомозі простих українців наші військові знищили близько 500 одиниць техніки ворога. Місцеві жителі вчасно повідомили про пересування російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

13:22 Президент України Володимир Зеленськийзвернувся до українців у 14-й день оборони країни від російського нападу.

"Масштаб загрози державі – максимальний. Окупаційний контингент уже завів на нашу територію майже всіх, кого збирали для вторгнення в Україну. Але й масштаб нашої відповіді – максимальний. І це два різні слова "максимальний". У них – тільки техніка. По максимуму. У нас – до техніки ще й народ. На висоті. У них – тільки накази. Наступати. Вбивати. Знущатися. А у нас ще реальне бажання мільйонів українців перемогти. Захиститися. Очистити свою країну", – сказав лідер нації.

13:12 На Київщині окупанти відкрили вогонь по мирних жителях. Старший сержант поліції Олексій Пономаренко загинув, рятуючи цивільних.

13:00 Під Сумами тероборона розбила техніку орків, яка намагалася пройти в місто.

12:48 Російські окупанти знеструмили Чорнобильську АЕС.

12:30 Це один з перших російських полонених, який зізнається, що їхав не на "навчання", а на війну в Україну вбивати нас. На захоплення Харкова окупантам дали три дні.

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста", – говорить полонений командир взводу.

Утім замість "легкої прогулянки" Україною на ворога чекав тотальний розгром. Із цілого взводу загарбників вижив лише цей офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.

Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.

12:17 Агенція Reuters з посиланням на високопоставлених американських чиновників повідомляє, що для перемоги Україні потрібно витримати ще 7-10 днів російської навали. Тоді стане остаточно зрозуміло, що у Росії "не буде жодних шансів на перемогу".

12:05 Нацистську Росію хочуть викинути з Венеціанської комісії.

11:50 Слава Україні! Смерть ворогам! Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селищаа Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили до Росії через кордон.

"Частина особового складу противника втекла до лісових масивів у напрямку Білгорода, просимо сприяти місцеве населення, бути обачними та по можливості сприяти пошуку", – написав він.

11:37 Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у тимчасово окупованому Криму різко зросла пропозиція житла. Окупанти терміново вивезли звідти сім'ї працівників ФСБ.

"Ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено забрали з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія", – написав Арестович.

11:28 Стерв'ятників Путіна треба знати за іменами. Українська розвідка оприлюднила список льотчиків стратегічної авіації ПКС Росії, яких планується перемістити на аеродроми Білорусі для завдання ракетно-бомбових ударів по українських містах.

Читати повний перелік нацистів тут.

11.16 Дружина чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика повідомила у соцмережах, що її будинок у Ворзелі обстріляли російські війська.

"Ворзель! Якщо хтось відгукнеться з моєї вулиці Лесі Українки (де стояв мій будинок), з 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там дуже багато людей було. Зараз тихо! Я переживаю, чи вони живі. Останні повідомлення з фотографіями були страшні. Кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема й мій. Якщо з'явиться інформація, напишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", – написала Катерина у Instagram.

Нагадаємо, що раніше дружина нашого чемпіона яскраво запалила в Мережі і назвала кримчан-сцикунами!

11:05 Сьогодні Мосбіржа відкрилася після п'яти днів простою та одразу ж зафіксувала нове дно для рубля.

У перші хвилини торгів долар коштував 113,88 рубля, а потім підскочив до піку – 117,355 рубля. Станом на 10:40 за Києвом, долар коштував 120 рублів. Курс євро обвалився до 127,4 рубля, чим оновив історичний рекорд.

Варто зауважити, що на світових майданчиках рубль знецінився ще більше. Наприклад, за даними Investing, курс вчора 8 березня становив 137 рублів за долар.

10:55 Нова реальність накриває Росію мідним тазом. Після того, як McDonald's оголосив, що залишає ринок РФ, населення кинулося на штурм мережі фаст-фуду, а в "Авіто" почали з'являтися пропозиції купити їжу з McDonald's.

В описах йдеться, що їжа свіжа і, зважаючи на все, остання перед закриттям мережі. Ціни на бургери та пиріжки з "Маку" вищі, ніж у самих закладах приблизно в 5-10 разів. Число пропозицій зростає...

10:41 Сьогодні, на день народження всесвітньо відомого генія українського народу Тараса Шевченка на Майдані Незалежності у Києві відбудеться мистецька акція "Вільне небо/Free Sky" на підтримку заклику українського народу та Президента України Володимира Зеленського до країн Заходу та інших держав світу закрити небо над нашою країною та зупинити війну.

10:28 Співачка Наталка Корольова можливо вже залишила РФ та поїхала до США, а її чоловік Тарзан залишився у Москві.

10:18 У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення.

10:01 Сили ЗСУ знищили ворожий БМП протитанковою ракетою.

09:48 У Сумах після бомбардування нацистів загинув чемпіон України з самбо Артем Прийменко та вся його родина.

Тренер Євген Леоненко написав у Facebook, що разом з Артемом загинули тато, мама, бабуся та два його молодші брати – Єгор та Кирило.

09:36 Президент Володимир Зеленський звернувся до нації та світової спільноти.

"Світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього. Вони говорять про нас, допомагають нам, готуються підтримати нашу відбудову після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце "після війни", – наголосив лідер нації.

09:27 Війна проти України – це війна в Європі та проти Європи. Перша леді України Олена Зеленська написала відкритий лист для світових ЗМІ. Ознайомитися з ним можна тут.

09:19 Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка. Кобзарю – 208 років.

09:12 Генштаб ЗСУ навів актуальні дані про втрати ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали :

особового складу более 12 000 осіб,

танків ‒ 317 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1070 од.,

артилерійських систем – 120 од.,

РСЗВ – 56 од.,

засоби ППО – 28 од.,

літаків – 49 од.,

гелікоптерів – 81 од.,

автомобільної техніки – 482 од.,

кораблі – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

08:57 Українська попзірка Оля Полякова дала інтерв'ю опозиційному російському YouTube-каналу та розповіла про війну в Україні.

"Росіяни стріляють не лише по військових об'єктах, вони прийшли вбивати. Два дні тому розстріляли подружку Маші (дочка Полякової – Ред). Вона в машині їхала з мамою та маленькою семирічною сестрою. Розстріляли однолітку моєї старшої дочки, яку вона знала! Я не розумію! Я не розумію, як це можна пробачити", – заявила Оля Полякова.

08.45 Вчора, 8 березня, в Україні було ліквідовано підполковника загарбників Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.

08:35 Українці щосили тролять ворога в Мережі. Ось лише один з прикладів.

08:27 "Ігри з Путіним закінчилися. Міжнародні санкції на РФ накладатимуться до того моменту, поки не буде повністю відновлено територіальну цілісність України – з Донбасом та Кримом", – заявив радник голови МВС Антон Геращенко.

08:16 Вінстон Черчіль мав рацію 1 000 разів...

08:00 Після нічних обстрілів рашистів у Харкові загинула ще одна дитина.

07:55 Переважна більшість американців виступила на підтримку України. Так, близько 80% американців – прихильники як демократів так і республіканців – вважають, що не можна купувати нафту та газ у Росії під час війни, навіть якщо це призведе до зростання цін на бензин.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Reuters/Ipsos.

07:46Ворог змінює тактику. У Херсонській області зазначено, що загарбники ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку Миколаєва.

07:28 Оточення президента РФ Володимира Путіна не повідомляє йому чесної інформації про війну проти України. Він не знає про провали російської армії, бо йому про це бояться розповідати.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в ефірі телемарафону UAРазом.

07:18 Через вторгнення Росії в Україну багато пенсіонерів змушені були залишити рідні домівки. Проте держава продовжує виплачувати пенсії, отримати гроші можна і за новими адресами проживання. Як це можна зробити, читайте тут.

07:10 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.

На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

За наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України.

Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.

У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.

За наявною інформацією серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо! Слава Україні!

07:00 У Кремлі панує паніка. Путін лютує і може піти на ескалацію. На жертви серед мирного населення йому начхати.

"Я думаю, що Путін зараз злий та засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і постарається роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення", – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.

Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.

05:52 Тривожний дзвіночок з Чорнобиля – системи моніторингу ядерних матеріалів на АЕС, яку захопили російські окупанти, припинили передачу даних до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Поки що невідомо, з чим пов'язана втрата зв'язку.

04:47 Три тисячі американців подали заявки на вступ до нашого міжнародного легіону. Разом з українськими військовими вони боротимуться проти російських окупантів.

03:51 Далеко не всі росіяни згодні з путінським режимом та війною проти України! Так, у Луховицях Московської області чоловік влаштував пожежу у військкоматі, щоб знищити дані резервістів-призовників, яких можуть змусити воювати проти України.

На паркані він намалював прапор України, написав "Я не піду вбивати братів", після чого закидав вікна будівлі коктейлями. Ось що ще він написав.

03:30 З початку вторгнення армії Росії в Україну загинули 474 мирні жителі, ще 861 отримали поранення. Такі дані опублікувала місія ООН з прав людини.

03:28 Евакуації з Сум завершилися успішно. Близько 5000 осіб та понад 1000 приватних автомобілів вже у безпеці! Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

03:24 Окупанти майже дві години бомбили Охтирку на Сумщині. У результаті місцеві жителі залишилися без електрики та частково без води. За попередніми даними, одна людина загинула, 14 поранено. Тіла жертв ще шукають під завалами, тому дані ще не є остаточними. Українці цього не забудуть!

Фото: Дмитро Живицький

02:40 Північноатлантичний Альянс приречений на пряму війну з Росією. Москва врешті-решт піде на провокацію, заявив колишній посол України в США Валерій Чалий в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" .

02:35 Персонал Запорізької атомної станції вже чотири дні перебуває у заручниках російських окупантів. Працівники захопленої ЗАЕС зазнають тортур. Війська РФ змусили керівництво станції записати фейкове звернення, яке планують використати для пропаганди.

02:30 Уряд Польщі погодився передати свої винищувачі МіГ-29 у розпорядження США для подальшої передачі Україні.

01:55 Окупанти зазнають великих втрат, але поки що не відмовляються від своїх цілей захопити українські міста та зробити сухопутний коридор між Кримом та материковою частиною РФ. У Генштабі уточнили, що окупанти розраховують на паливо для своєї техніки із заправок та сховищ нафтопродуктів. Також вони хочуть створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території, щоб перекачувати пальне із Білорусі.

01:53 Дефолт Росії неминучий! Саме такий прогноз для окупантів дало світове рейтингове агентство Fitch. Агентство знизило кредитний рейтинг РФ із "В" до "С". Це свідчить про те, що країна-агресор опинилася у переддефолтному стані.

01:05 Колишній посол України у США Валерій Чалий в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявив, що "апетити" росіян щодо України зменшилися.

"З кожним днем оборони України ці апетити зменшуються з кількістю загиблих росіян та їх втрат, зупинкою просування. У них звучить це також ультимативно, проте на переговорах апетити зменшуються ", – зазначив Чалий.

00:44 Радник голови ВП Олексій Арестович пророкував армії Путіна ганебний кінець. Він не бачить варіантів для російської армії в Україні і вважає, що путінське військо чекає на ганебний кінець на нашій землі.

За його словами, оточувати одночасно чотири великі міста (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесених на дистанції 500 км, можуть лише повні ідіоти.

"Їх наріже, затягне і розчинить сама наша земля. Партизани та добровольці, спецназ та піхота, авіація та десант, артилерія та ракетні війська доб'ють і тих, які стали в оборону, і тих, що намагаються вирватися... Російській армії в Україні – кінець", – пояснив він.

00:04 У МВС передбачили поворот у війні Путіна. У світі дедалі сильніше тиснуть на РФ за допомогою санкцій, зокрема, відмовою від російської нафти та газу. Зараз одним з найважливіших елементів зниження ціни на газ є вирішення українського питання.

"РФ не може не розуміти як далеко зі своєю авантюрою увійшов Путін. І їм, перш ніж їх примусять до результативних переговорів, потрібна хоч якась перемога (головний удар – це Маріуполь та спроба щось зробити у Києві)", – написав радник голови МВС Вадим Денисенко.

Тому наше завдання вистояти наступні 7-10 днів. А далі є можливість, що Путіна змусять сісти за стіл переговорів.