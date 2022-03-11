Вторжение России день 16-й. РФ"атакует" Украину фейками о химоружии и приближается к дефолту – онлайн

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Украинские военные уже 16-й день отбивают атаки российских оккупантов и удерживают позиции. В города, пострадавшие от бомбардировок РФ, привозят гуманитарную помощь. Однако самая тяжелая ситуация сейчас в Мариуполе, который заблокировали путинские войска. Так как Россия не может ударить с помощью армии, вчера активизировались пропагандисты, которые рассказывают сказки о "химическом оружии" в Украине. Тем временем сама Россия все ближе к дефолту.

Сайт "Сегодня" продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

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11 марта

03:15 Крупнейший банк США JPMorgan сворачивает свою деятельность в России и завершает уже существующие обязательства в стране. Однако, как пишет Bloomberg, прекращение банковских операций в стране может занять больше года.

03:10 В возможный дефолт России в ближайшее время верят даже в МВФ. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Фонд прогнозирует "глубокую рецессию" российской экономики в результате войны и введенных миром санкций.

02:59 Рамзан Кадыров жалуется, что украинцы рассказывают правду российским семьям. Наши граждане звонят в РФ и сообщают о гибели оккупантов на территории Украины. Кадыров, конечно же, заявляет, что это все ложь и у военных просто нет связи.

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Отметим, что Россия всеми способами пытается скрыть число потерь своей армии на территории Украины. Эту информацию скрывают даже от семей погибших. Позиция Украины – родственники должны знать, где находятся их родные и живые ли они. Для этого даже создали Telegram-канал Ищи своих.

02:38 Оккупанты продолжают нести потери! За 10 марта ВСУ уничтожили две колонны техники оккупантов.

01:59 На фейки России о "химическом и биологическом оружии в Украине" отреагировал и глава МИД Дмитрий Кулеба. Он предупредил, что такая маниакальная одержимость путинских пропагандистов может значить то, что РФ "готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом".

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Твит Кулебы

01:58 Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще 13 нашим защитникам, пятерым из них – посмертно. Читайте подробнее в нашем материале, за какие подвиги украинцы получили высокие награды.

01:36 Теперь россияне останутся не только без Coca Cola, фильмов и сериалов, но и без популярных сладостей. Mars остановила импорт своей продукции в РФ из-за войны против Украины. Компания стала известна благодаря шоколадным батончикам (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree, Uncle Ben's), но производит и много других товаров.

00:45 В МИД Турции заявили, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

00:23 Российские оккупанты выдвинули ультиматум мэру Изюма Харьковской области. Они требовали беспрепятственно пропустить их технику на Харьков, мэр послал их туда же, куда и русский корабль. Тогда враги начали обстреливать город.

00:18 Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам и рассказал, как наша страна противостоит оккупантам. О чем он сказал: