Вторгнення Росії – день 16-й. РФ атакує Україну фейками про хімзброю і наближається до дефолту – онлайн

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вже 16-й день відбивають атаки російських окупантів та утримують позиції. До міст, які постраждали від бомбардувань РФ, привозять гуманітарну допомогу. Проте найважча ситуація зараз у Маріуполі, який заблокували путінські війська. Оскільки Росія не може вдарити за допомогою армії, учора активізувалися пропагандисти, які розповідають казки про "хімічну зброю" в Україні. Тим часом сама Росія дедалі ближче до дефолту.

Сайт "Сьогодні" продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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11 березня

16:00 У Мелітополі окупанти викрали мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.

Про це у мережі повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

15:54 Взяті в полон стерв'ятники Путіна розповідають, як бомбили мирні міста та вбивали українців.

Ось одне з одкровень збитого льотчика Максима Кріштопа, який бомбардував Харків: "Я бачив, що метою є житлові будинки. Але злочинний наказ я все одно виконав. Після чого був збитий".

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15:45 Надія Савченко у прямому ефірі каналу "Україна 24" кинула серйозний виклик Путіну.

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15:39 Великобританія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми РФ. Глава МЗС Ліз Трасс заявила, що Лондон продовжить чинити тиск на економіку Росії.

15:28 В окупованому Криму раптово почали масово облаштовувати бункери в будинках.

15:19 Дуже яскраве відео із Москви. Навіть професійних пропагандистів дістала брехня влади... І вони відверто нудьгують.

15:11 Наразі в Ізюм не можуть пройти евакуаційні автобуси з гуманітарною допомогою. Російські окупанти продовжують обстріли.

15:00 Путін хоче залучити тисячі сирійських найманців для війни з Україною.

14:47 З Росії продовжують тыікати зірки шоубізу. Слідом за Семеном Слєпаковим Росію залишив Іван Ургант із дружиною та двома дітьми. Імовірно, він відлетів до Ізраїлю.

Програма "Вечірній Ургант" не виходила в ефір із 21 лютого. Керівництво Першого каналу повідомляло, що щоденну розважальну передачу прибрали з ефіру через "важливі суспільно-політичні події".

14:36 Російський льотчик з окупованого Криму скидав бомби на мирне населення України, незважаючи на те, що його батьки живуть на Полтавщині.

Про це повідомила на своїй сторінці в Telegram Служба безпеки України.

"Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного у наказі бомбити мирне населення України. При тому, що його власні батьки живуть фактично в центрі держави – у Кременчузі на Полтавщині. Важко зрозуміти емоції батьків, які чують гул тривожних сирен і розуміють, що це їхній син-пілот атакує Україну", – зазначили у СБУ.

У СБУ повідомили, що мати дізналася, що літак її сина збили, а він сам потрапив у полон, з українських новин.

14:24 Україна досягла стратегічного перелому у війні із Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Емоції гроблять з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги та втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться щонайшвидше. Що окупанти впадуть швидше. Але… Ще потрібен час. Ще потрібен терпець. Наша мудрість. І енергія. Вміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги. Неможливо сказати – скільки днів нам ще звільняти українську землю. Але можливо сказати – ми це зробимо! Тому що стратегічного перелому ми ВЖЕ досягли. Ми ВЖЕ йдемо до нашої перемоги", – наголосив глава держави.

14:10 Російський автор-виконавець Семен Слєпаков, автор сатиричних пісень про режим Путіна, залишив Росію і виїхав до Ізраїлю.

13:53 Президент РФ Володимир Путіннаказав готувати теракт на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

13:46 Свою смерть в Україні знайшов ще один вищий офіцер армії агресора.

13:36 У Луцьку кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами військового аеродрому зросла до чотирьох військовослужбовців, шістьох людей поранено.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Внаслідок обстрілу Російською Федерацією нашого військового аеродрому загинули четверо військовослужбовців, шістьох людей поранено", – сказав він.

13:26 Показовий сигнал... Китай уперше офіційно визнав, що в Україні йде війна. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державну телекомпанію Китаю CCTV.

Гучне визнання зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час відеоконференції зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

"Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиняться якнайшвидше", – сказав глава МЗС КНР.

13:17Збитки, яких Росія завдала Україні внаслідок військового вторгнення, можна буде стягнути у вигляді репарацій.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час телемарафону. За його словами, репарації будуть грошовими та натуральними.

13:00 Росія виробляє фейк за фейком і анітрохи не соромиться, що її щоразу ловлять на брехні. Але з глобалної мережі докази не видалиш...

12:43 Вагітна мешканка Маріуполя, яка потрапила під авіаудар російської армії у пологовому будинку, народила дівчинку – повідомила журналістка Ольга Токарюк. Дитина і мати в безпеці.

12:30 Син і онук Софії Ротару заплатили по 2000 тисяч доларів, щоб втекти з воюючої України до Молдови.

12:22 Додаток "Дія" працюватиме по-новому. Про нові можливості та сервіси можна прочитати тут.

12:13 Олександр Морозов, відомий російський журналіст, політолог, головний редактор "Російського журналу", по поличках розклав "геніальний стратегічний план" Путіна.

"Російський політичний клас має намір зробити важливий, довгостроковий вибір:

1) отримати програму "Нафта в обмін на продовольство";

2) арешт всіх російських державних активів за кордоном;

3) втратити цілком можливість інвестицій за кордон, і навіть інвестицій з-за кордону;

4) знищити рубль;

5) мати справу із визнаними міжнародним судом репараціями за руйнування;

6) повісити на два наступні покоління відповідальність за те, що вони не робили.

В обмін на все це російський політичний клас хоче отримати місто Маріуполь", – написав в соцмережі Морозов.

12:00 У Київській області стоять загороджувальні загони кадировців. Вони стримують вогнем російських окупантів, які відмовляються воювати з ВСУ або хочуть втекти з поля бою. Таким чином, кадировці не дають відступати російським військовим, погрожуючи смертю.

11:43 Російський агресор має "низький прогрес", однак він може готуватися до нової атаки на Київ найближчими днями. Для цього Росія намагатиметься перегрупувати свої сили. Про це повідомляє Міноборони Британії.

11:31 Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що НАТО не зможе запровадити безпольотну зону в Україні, попри всі прохання президента Володимира Зеленського.

"Це (відмова) розбиває серце. Вимушений сказати, що ми можемо зробити так багато речей для підтримки, але ризик ескалації, ризик поширення… втягування НАТО у прямий конфлікт, якщо ми відправимо літаки НАТО в Україну, щоб вони збивали російську авіацію. Ми можемо зробити дуже багато і робимо все можливе. Але на це піти не можемо", – заявив канадський прем'єр.

11:22 Вчора ввечері, 10 березня, у Києві на блокпосту застрелили колишнього офіцера СБУ. Авто Дмитра Дем'яненка не зупинилося на блокпосту після команди патруля, після чого бійці полку "Миротворець" відкрили вогонь.

11:07 Генштаб ЗСУ навів свіжі дані щодо загальних втрат Росії з моменту її вторгнення в Україну.

10:56 В Офісі президента України назвали маршрути гуманітарних коридорів на сьогодні.

10:51 Перший дзвінок... У російських ЗМІ почали з'являтися матеріали на тему: "Як добре живеться в Північній Кореї".

10:43 Сьогодні на біржових торгах у Росії долар та євро оновили історичні максимуми. Ранкові курси відкриття торгів: $ – 121 рубль, € – 132 рубля.

10:35 Рамзан Кадиров почав скаржитися, що українці дзвонять родичам солдат-окупантів родом із Чечні та інформують їх про смерть військовослужбовців армії-агресора в Україні.

10:23 Сьогодні вночі російський агресор завдав авіаудару по школі під Києвом, на місці будівлі залишилися руїни.

10:14 З 26 квітня Австралія більше не закуповуватиме в Росії вугілля, газ, нафту та інші продукти нафтопереробки.

10:00 У Генштабі ЗСУвисміяли екіпірування ворожої армії.

"Друга армія світу – бутафорія. Екіпірування "асвободителів". Вони хочуть, щоб і ми так жили?!" – заявили у Генштабі після огляду чергової порції трофеїв.

09:45 В окупованому російськими загарбниками Херсоні на 69-му році життя помер колишній нападник донецького Шахтаря Володимир Роговський, як повідомляє FootBoom.

Уродженець Херсона виступав за "гірників" з 1975 по 1982 рік. Роговський забив перший гол Шахтаря у єврокубках. Це сталося у розіграші Кубка УЄФА сезону 1976/77, Володимир відправив м'яч у сітку воріт берлінського Динамо.

Загалом Володимир Роговський зіграв за Шахтар 179 матчів та забив 21 гол.

09:33 Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан одним словом прокоментувала брехню міністра закордонних справ РФ Лаврова. Причому це слово вона взяла зі словникового запасу самого російського міністра.

Вчора після зустрічі глав МЗС України та Росії в Туреччині представник країни-агресора Лавров в черговий раз збрехав:

"Чи ми плануємо нападати на інші країни? На інші країни ми нападати не плануємо. Ми і на Україну не нападали..."

Після цього Ольга Харлан так охарактеризувала голову зовнішньополітичного відомства РФ: "Цю брехню навіть коментувати не хочеться. А ні, хочеться... Тільки одним словом – д*****б", – написала в Мережі Харлан.

09:24 Ани Лорак теж виїхала з Росії, але користувачі Мережі дізналися, де наразі перебуває співачка.

09:12 "Укрзалізниця" продовжує вивозити громадян із небезпечних місць в областях України через вторгнення Росії.

Повний графік евакуаційних рейсів можна переглянути тут.

09:00 Facebook тимчасово дозволив користувачам закликати до насильства проти військових РФ чи до смерті Путіна, як повідомляє агенція Reutersю.

"Смерть російським загарбникам", "Смерть російським окупантам", "Смерть Путіну", "Смерть Лукашенку", – такі заклики допускатимуться у повідомленнях користувачів з низки країн.

08:47 Сьогодні вночі Росія завдала ракетних ударів по трьох мирних містах України. Окрім Луцька, Івано-Франківська, атаки зазнав і Чернігів. Місто залишилося повністю без води.

08:41 Українські воїни ліквідували ще одного ворога, заступника керівника штабу розвідки – начальника розвідки полку майора Андрія Бурлакова.

Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Загарбник Бурлаков брав участь у захопленні аеропорту в Херсоні.

08:32 США нададуть Україні військову та гуманітарну допомогу майже на $14 мільярдів.

08:24 Радник голови МВС України Антон Геращенко оприлюднив карту, з якої видно, жителі яких регіонів Росії зараз перебувають у нашому полоні.

08:15 Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців виявляти та знищувати системи радіоелектронної боротьби та розвідки ворога.

Як можна визначити такі системи? Ми наводимо фото та технічні характеристики техніки окупантів.

08:00 Сьогодні вранці ворог завдав ракетно-бомбових ударів не лише по Луцьку, а ще й по Івано-Франківську. Наліт стався близько 07.12 за київським часом. У місті включили сирени і місцевих жителів попросили пройти в укриття.

07:45 Російські окупанти вбили на цій війні більше мирних жителів, ніж представників усіх силових структур України.

"Цей ворог не вміє воювати з армією – він воює лише з неозброєними жінками та дітьми", – заявив полковник Андрій Білецький.

07:35 Російська армія використовує білоруські аеродроми для атаки України. Захід уже назвав Лукашенка учасником агресії.

07:23 Ворог продовжує бомбардувати мирні міста України. Сьогодні в Луцьку, вранці пролунали сильні вибухи. В результаті виникла потужна пожежа в межах міста, дим піднявся високо в небо.

07:16 Генштаб ЗСУ навів свіжі оперативні дані з фронту на ранок 11 березня.

Розпочато шістнадцяту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.

Щодо дій противника. На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійськи меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово зайнятих населених пунктах.

Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.

В окремих населених пунктах противник, на порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здіснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.

За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.

07:00 Російські окупанти вперше з початку війни атакували Дніпро, по місту вдарили ракетами. Відео ракетної атаки можна переглянути тут.

05:26 Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

04:51 Рада Європейського Союзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяви України на членство у ЄС.

04:47 Багато людей виїхали з України після оголошення Путіним війни. Серед них — понад 1 млн дітей. Більшість людей зі своїми дітьми виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

04:33 Загони кадировців стоять під Києвом, щоб змушувати окупантів воювати проти ЗСУ, погрожуючи смертю. Це вкотре підтверджує, що армія РФ деморалізована. Про це розповів член комітету ВР з нацбезпеки та оборони Федір Вениславський в ефірі загального телемарафону.

"На київському напрямку: Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча – там точно стоять спеціальні загони кадировців, які намагаються стримувати вогнем тих російських військових, які уникають зіткнень із ЗСУ", - сказав він.

03:15 Найбільший банк США JPMorgan згортає свою діяльність у Росії і завершує вже існуючі зобов'язання у країні. Однак, як пише Bloomberg, припинення банківських операцій у країні може тривати більше року.

03:10 У можливий дефолт Росії найближчим часом вірять у МВФ. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Фонд прогнозує "глибоку рецесію" російської економіки внаслідок війни та введених миром санкцій.

02:59 Рамзан Кадиров скаржиться, що українці розповідають правду російським сім'ям. Наші громадяни дзвонять до РФ та повідомляють про загибель окупантів на території України. Кадиров, звичайно, заявляє, що це все брехня і у військових просто немає зв'язку.

Зазначимо, що Росія всіма способами намагається приховати кількість втрат своєї армії на території України. Цю інформацію приховують навіть від сімей загиблих. Позиція України – родичі повинні знати, де знаходяться їхні рідні та чи живі вони. Для цього навіть створили Telegram-канал Шукай своїх.

02:38 Окупанти продовжують нести втрати! За 10 березня ЗСУ знищили дві колони техніки окупантів.

01:59 На фейки Росії про "хімічну та біологічну зброю в Україні" відреагував та голова МЗС Дмитро Кулеба. Він попередив, що така маніакальна одержимість путінських пропагандистів може означати, що РФ " готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором".

Твіт Кулеби

01:58 Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще 13 нашим захисникам, п'ятьом із них – посмертно. Читайте детальніше у нашому матеріалі, за які подвиги українці здобули високі нагороди.

01:36 Тепер росіяни залишаться не лише без Coca Cola, фільмів та серіалів, а й без популярних солодощів. Mars зупинила імпорт своєї продукції до РФ через війну проти України. Компанія стала відома завдяки шоколадним батончикам (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree, Uncle Ben's), але виробляє і багато інших товарів.

00:45 У МЗС Туреччини заявили, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

00:23 Російські окупанти висунули ультиматум меру Ізюма Харківської області. Вони вимагали безперешкодно пропустити їхню техніку на Харків, мер послав їх туди ж, куди й російський корабель. Тоді вороги почали обстрілювати місто.

00:18 Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців та розповів, як наша країна протистоїть окупантам. Про що він сказав: