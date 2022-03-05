Вторжение России, день десятый. Огромные потери РФ, обстрелы Харькова и контрнаступление ВСУ – онлайн

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В Украине десятый день вторжения РФ начался относительно спокойно. Оккупанты ночью 5 марта обстреливали только Харьков, в остальных городах об атаках не сообщается. В ВСУ уже раскрыли планы войск РФ: главные их цели – Киев и Харьков. Но украинские защитники не только отбивают атаки противника, а и идут в контрнаступление. В направлении Харькова ВСУ отбрасывают военных РФ назад к границе.

Сайт "Сегодня" продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

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5 марта

04:03Над Харьковом кружат российские истребители, сообщили очевидцы – сейчас звуки взрывов слышны в большинстве районов города. Гремит в районе ж/д вокзала, станции метро "Залютино", Салтовки, Холодной Горы, Баварии, "Советской", Основы, Люботина, проспекта Гагарина, Песочина.

Местных жителей призывают не выходить из укрытия, а тем, кто остался дома – держаться подальше от окон.

03:41 Большинство американцев считает, что США должны перестать покупать российские нефть и газ и вместе с НАТО закрыть небо над Украиной, Об этом пишет Reuters.

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74% – за закрытое небо над Украиной.

80% – за бойкот российской нефти.

02:59Зеленский сегодня выступит на заседании Сената Соединенных Штатов Америки. Лично прилететь президент не сможет, он свяжется с Сенатом по видеозвонку.

02:57 ВСУ в районе Харькова оттесняют российские войска к границе и уничтожают их танки.

"ВСУ выдержали то нападение, которое было от агрессора, и сейчас они не только дают отпор, но и уже перешли к контрнаступлению. К примеру, линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", – сказал глава ХОГА.

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02:43 В Минобороны рассказали о потерях РФ на 10 день войны:

Личный состав — 9 166;

Самолеты — 33;

Вертолеты — 37;

Танки — 251;

Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;

Средства ППО — 18;

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;

Автомобильная техника — 404;

Цистерны ГСМ — 60;

Артсистемы — 105;

БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;

Легкие скоростные катера — 2.

Также 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25.

02:18 Жителей Кривого Рога напугал пожар, который вспыхнул ночью 5 марта. В городе загорелась трансформаторная будка, но горела она так ярко, что в Сети подумали якобы это атака российских войск. Отметим, что в городе еще не было оккупантов.

01:51 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война, которую Путин ведет против Украины, закончится для него поражением.

"Вместе с США и ЕС мы ввели самый большой пакет санкций и пойдем дальше до тех пор, пока эта агрессия не прекратится", – уточнил он.

01:36 В Волынской области задержали десантника из Беларуси. Он заявил, якобы не хочет воевать против Украины и вообще пришел сдаваться. Десантник уже рассказывает о позициях и количестве войск на границе.

01:33 Советник главы ОП заявил, что украинцы дают жесткий отпор российским оккупантам и объяснил, как нашим защитникам это удается. Вот уже десятые сутки украинская авиация, которой эксперты давали вообще три часа, разносит врага с неба.

Арестович уточнил, что для многих украинцев то, что мы еще не проиграли – это чудо или же временная удача. Однако это не так. Многие военные по всему миру в шоке от уровня украинской армии.

00:53 В России коммунальщики решили поддержать оккупантов, но наткнулись только на волну черного юмора. Они наклеили букву Z на мусоровозы в знак поддержки. В Сети уже пишут, что это транспорт как раз для российских военных – в грузовое отделение поместится много тел захватчиков.

00:28 Украинская разведка опубликовала список белорусских летчиков, которые участвовали в атаках на Украину. Имена этих людей можно просмотреть по ссылке.