Вторжение России, день двенадцатый. Освобождение Чугуева, обстрелы мирного населения и вовлечение сирийцев в войну — онлайн

Война РФ против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники уже двенадцатый день обороняют Украину от российских оккупантов. За весь период войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по деревне Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.

Сайт Сегодня продолжает вести онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

Реклама

7 марта

03:59 Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.

03:39 Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены здания, в частности школа.

Реклама

02:55 Враг с моря нанес ракетный удар в районе населённого пункта Тузлы Одесской области.

02:26 С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.

Реклама

01:55 Пророссийский политолог Юрий Дудкин прозрел и агитирует за украинскую армию. Ранее он находился под следствием по обвинению в госизмене

01:28 Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.

00:43 Украинцев просят не снимать на видео ПВО, поскольку враг не должен знать, откуда ему "прилетит".

00:17 Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, отличившихся с начала войны. Кроме того, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха получат награду "Город герой Украины".

00:07 Украина будет работать над созданием международного трибунала по рассмотрению военных преступлений России. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, как привлечь Россию и ее руководство к ответственности.