Во львовском Парке культуры забор упал на няню с ребенком (видео)

Женщина получила тяжелые травмы

Правоохранители также подтвердили информацию об этом случае. Коллаж "Сегодня".

Деревянный забор в Центральном парке культуры Львова сорвало ветром и бросило на няню, которая гуляла со своей маленькой воспитанницей. В каком состоянии она сейчас, что с ребенком, говорится в сюжете "Сегодня".

​Во Львовском парке на женщину упал 2-метровый забор

61-летняя львовянка, которая не может встать с постели, до сих пор в шоке от пережитого. Женщина плачет и говорит: работает няней, вышла гулять в парк с полуторагодовалой воспитанницей. Как вдруг на них обрушился забор.

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"Это было минутное дело, меня накрыло, счастье от бога, я ребенка откинула и начала сильно кричать, я была в сознании, когда под тем щитом я лежала", – рассказала женщина.

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Прибежали работники парка, вызвали скорую. За ребенком сразу приехал папа. В больнице Марии уже сделали 2-е операции. Еще две впереди, и по меньшей мере полгода реабилитации. Худшая ситуация с ногой – говорят медики.

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"Разбитый перелом проксимального отдела большой мыщелковой кости, это отдел, который образует коленный сустав бедренной костью – это очень тяжелая травма", – объяснил заведующий травматологическим отделением львовской больницы № 8 Юрий Вовчко.

Забор, упал, ограждающий развлекательную зону с динозаврами. Аттракции открыли в конце августа. Арендовали часть парка частные предприниматели. Выставка работает, но на месте только кассирша и охрана.

"Был сильный ветер, очень сильные порывы ветра, которые подняли этот забор и бросили на землю.

Это просто несчастный случай, жаль женщину", – рассказал директор парка культуры и отдыха Александр Молодый.

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