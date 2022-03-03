Вторгнення Росії, день восьмий. Білоруські "партизани", санкції для РФ та обстріли міст

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Трибунал у Гаазі вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів майже 40 країн передали до Міжнародного кримінального суду.

Сайт Сьогодні веде онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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3 березня

09:29 Взятий у полон російський орк визнав, що командування надає їм накази стріляти у мирних жителів. У тих, кого вони, за версією пропагандонів Кремля, мають "звільняти від нацистів"...

09:25 Російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту. Про це пише на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков .

Хоча попереду ще багато болю та втрат, але перемога обов'язково буде за нами, не сумнівається голова Міноборони.

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09:18 Губернатор Миколаївської області Віталій Кім дав жителям кілька порад, як знищувати російських нацистів.

"Якщо ворог зайде в місто, то нам потрібно бути готовими. Жителям багатоквартирних будинків потрібно зібратися разом і познайомитися один з одним. Після чого розподілитися по групах – фізично сильні та активні, люди, які вміють стріляти, можуть допомагати блокпостам.



Ще одна група людей досліджує дахи та зрозуміє місця, звідки потенційно можна кидати запальні суміші у окупантів.



Також необхідні медики, які в разі чого нададуть допомогу. Крім цього, потрібні волонтери. Ми добре знаємо свої двори та місцевість, тому необхідно це використати", – написав він у мережі.

09:12 Один із світових лідерів, бразильський авіавиробник Embraer перестане постачати в Росії запчастини для своїх літаків, а також обслуговувати авіапарк російських компаній.

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08:45 А ось тепер Путіну точно кранти. Міжнародна федерація котів та кішок ( FIFe ) заборонила всім російським Муркам та Барсикам участь у всіх міжнародних виставках.

Про це йдеться у офіційній заяві організації. Ми наводимо його повністю.

"Виконавча рада FIFe шокована тим, що армія Російської Федерації вторглася в Республіку Україна і почала війну. Загинуло багато безневинних людей, ще більше поранено, сотні тисяч українців змушені залишити свої будинки, щоб урятувати своє життя. Ми всі стали свідками руйнувань та хаосу, спричинених цим безпрецедентним актом агресії.

Крім того, наші українські колеги-аматори кішок відчайдушно намагаються подбати про своїх кішок та інших тварин у цих тяжких умовах. Ми дуже раді, що багато членів клубів FIFe, що межують з Україною, з Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Молдови, простягають руку допомоги своїм українським друзям-заводчикам.

Правління FIFe вважає, що не може просто спостерігати за цими злочинами і нічого не робити, тому вирішило, що з 01.03.2022:

● Жодна кішка, виведена в Росії, не може бути ввезена та зареєстрована в будь-якій родовідній книзі FIFe за межами Росії, незалежно від того, яка організація видала її родовід.

● Жодна кішка, що належить експонентам, які проживають у Росії, не може бути заявлена ​​на будь-яку виставку FIFe за межами Росії, незалежно від того, в якій організації ці експоненти складаються.

Ці обмеження діють до 31.05.2022 та будуть переглядатися за необхідності.

Рада FIFe також вирішила виділити частину свого бюджету на підтримку заводників і любителів кішок в Україні, які страждають через ситуацію, що склалася. Ми консультуватимемося з нашим українським членом FIFe Українським союзом фелінологів (UFU), а також з нашими членами у сусідніх з Україною країнах, щоб дізнатися, як це найкраще зробити.

Ми підтримуємо наших українських друзів, що ця жахлива ситуація не триватиме довго, і бажаємо їм мужності та удачі!".

08:31 Ранок – 3 березня. Миколаїв – це Україна. Більше того, Віталій Кім, губернатор області заявив, що всю ворожу техніку в аеропорту Херсона знищено.

"Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все, що там стояло, і гелікоптери і техніка і ППО...", – заявив Віталій Кім.

08:29 У Росії вже почали з'являтися антивоєнні графіті.

08:25 Портал Сьогодні опублікував аналітичний матеріал під назвою Назад в СРСР? Що росіяни віддадуть за шаленство Путіна Економісти пророкують долар по 200 рублів.

08:21 Україна – найвища! У небі Норвегії літак написав назву нашої країни! З нами весь світ, а з Путіним – ботокс та бункер!

08:18 Влада Росії б'ється у нападі агресивної істерії. Вони заборонили випуск газети "Все для вас" з антивоєнною обкладинкою та терміново вилучають тираж.

08:16 В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор , який вистояв під час Другої світової війни

08:12 Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара відіграла весілля попри обстріли російських нацистів.

08:07 Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії . Він засудив війну, розпочату Російської Федерації проти України.

Відео звернення опублікували у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Климент заявив, що діти російських матерів перетворилися на вбивць.

08:03 Цю новину треба повторювати та повторювати... Міжнародний суд у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів Росії після вторгнення в Україну.

07:45 Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей . Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко .

07:41 Андрій Данилко , він же Вірка Сердючка , із бомбосховища дав коментар журналістам, а також назвав російського пропагандиста Володимира Соловйова "каструлею".

"У мене сьогодні радісна подія! Як добре, що YouTube забанив цю каструлю, я його називаю каструлею, Володимира Соловйова (російський пропагандист, — Ред.). Про Бога, яке щастя! ! Нарешті його забанили", – сказав Данилко.

07:34 Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15-ти військовим. Деяким із них посмертно.

Про це він заявив у своєму відеозверненні. Список нових Героїв можна подивитися тут .

07:32 Знаєте, скільки отримують російські офіцери за війну в Україні та вбивства українців?

60 тис. рублів або $550 на місяць! Саме в таку суму оцінює армія РФ життя своїх загарбників, а потім ще й кидає їх напризволяще або в топку мобільних крематоріїв.

07:30 У Києві щойно оголосили повітряну тривогу! Всі повинні спуститися в укриття. Ще один наліт російських окупантів!

07:26 Мадрид вирішив надати Україні військову допомогу. Іспанія надішле нам 1370 гранатометів, 700 тисяч набоїв, а також легкі кулемети, повідомила міністр оборони. Маргарита Роблес .

07:17 Ранкове зведення від Генштабу ЗСУ.

Окупаційні війська Росії , не досягши успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

На Волинському напрямку супротивник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії у районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти, не процвітаючи в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедін та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень з ЗС України, намагаються дістатися північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередилися у районах населених пунктів Баришівка, Нова Басань, Любеч.

Частина сил чисельністю до БТГ зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, що фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку Бровари та Київ.

На Слобожанському напрямі ворог проводить наступальну операцію в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг.

На Таврійському напрямку супротивник не залишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів, зосередив основні зусилля на напрямі Миколаїв – Вознесенськ.

У Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь цивільними кораблями і захоплювати в полон моряків.



Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень своїх солдатів. Під час чергового вечірнього брифінгу офіційний представник російського Міністерства оборони РФ оприлюднив власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених .

Частина сил противника продовжує дії у районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя та Маріуполя.

Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ у районі населеного пункту Балівне загарбник висадив нечисленний десант, який був знищений.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводі трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса.

07:05 Ви тільки подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "одною з найсильніших армій світу"...

На війну з Україною відпускають одразу з підручниками, щоб нічого не забути. До вашої уваги військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ. Радимо дивитися зі звуком!

07:00 Франція солідарна із нами! У Парижі станцію метро "Europe" перейменували на " Europe-Ukraine ".

04:59 Великобританія запроваджує санкції проти "Газпрому" через вторгнення Росії до України. Російський газовий гігант "Газпром" більше не зможе випускати боргові зобов'язання чи акції у Великій Британії.

04:48 За тиждень після вторгнення Росії з України до сусідніх країн виїхав мільйон біженців, які рятувалися від бомбардувань військ РФ.

04:33 Російські окупанти обстріляли Київ прямо під час ефіру іноземного журналіста у столиці. Позаду нього виднілися спалахи вогню від ворожих снарядів.

04:00 У Мережі запідозрили, що Путін втік із Москви ще до початку вторгнення РФ в Україну. Президент країни-окупанта не з'являється у Кремлі вже тиждень. Зазвичай гелікоптери з президентом РФ з'являються щоранку біля його резиденції, але після початку вторгнення в Україну вони зникли. Про це заявив радянський дисидент та правозахисник Олександр Подрабінек.

03:53 У ЗСУ повідомили про нову знищену техніку РФ. 2 березня зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожі літаки та два вертольоти окупантів.

03:40 Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих військових злочинів РФ проти України

03:15 У Херсоні вночі 3 березня оголосили повітряну тривогу, місцевим жителям потрібно перебувати в укриттях. Українці вже помітили потужні вибухи – у Мережі пишуть, що окупанти стріляють у районі села Чорнобаївка під Херсоном

02:56 У Мережу злили листування окупантів – на відео видно, що російський військовий перебував у Сумах. Він розповів своєму співрозмовнику, що в армії РФ в Україні величезні втрати, а місцеве населення їм "загалом не радіє".

02:50 Жителі Білорусі взялися допомагати українцям протистояти російській агресії "Рейкові партизани" знищують сигнальне обладнання залізниці та блокують колії.

01:59 Південнокорейська компанія Samsung змінила головне фото у соцмережі на прапор України. Це ще раз доводить, що світові не байдуже, що відбувається в нашій країні через дії окупантів!

01:58 В Україні як мінімум у 13 областях оголосили повітряну тривогу, місцевих жителів просять негайно пройти в укриття. У Мережі пишуть, що є загроза ракетного удару по українських містах.

Де звучить сирена:

Київ та Київська область;

Житомир;

Хмельницький;

Львів;

Кам'янець-Подільський;

Івано-Франківськ;

Волинська область;

Чернігів;

Чернівці;

Черкаська область;

Миколаїв;

Одеса;

Запоріжжя;

Лубни.

01:48 У Києві вночі 3 березня оголосили повітряну тривогу, мешканцям столиці потрібно оперативно пройти у бомбосховища. Користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста у районі станції метро "Дружби народів".

01:13 Окупанти атакували місто Ізюм Харківської області. Удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку загинули щонайменше шестеро мирних жителів, заявив мер Володимир Мацокін.

01:00 Зеленський записав нове звернення до українців. Основні тези:

Усі взяті в полон окупанти як один говорять про те, що не знають, навіщо вони тут. Моральний стан ворога постійно погіршується. Все більше військових РФ тікають назад до Росії.

Все більше військових РФ тікають назад до Росії. Якщо російські військові зайшли до українських міст — це тимчасово. Росія втратила майже 9 тисяч військових за тиждень.

Президент захоплений українцями, які без зброї зупиняють російські війська і навіть беруть окупантів у полон і знищують техніку.

На Миколаївському напрямку десятками вертольотів окупантам доводиться забирати своїх 200-х та 300-х. 19-річних, 20-річних… "Україна не хоче бути покрита трупами військових. Забирайте свою армію додому!" – додав Зеленський.

19-річних, 20-річних… "Україна не хоче бути покрита трупами військових. Забирайте свою армію додому!" – додав Зеленський. Зеленський привласнив звання Героя України ще 15-ти військовим. Деяким із них посмертно.

Деяким із них посмертно. 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає Росію забратися з України. А 4 держави проголосували проти нас: Сирія, Білорусь, Північна Корея та Еритрея.

00:58 38 країн передали інформацію про жахливі дії РФ в Україні до Міжнародного кримінального суду.

00:34 Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна. Вона померла, коли доставляла запаси для своєї сім'ї в місті.

00:33 Військово-повітряні сили Румунії втратили літак МіГ-21 та гелікоптер на борту з рятувальниками.

Літак МіГ-21 виконував завдання з повітряного патрулювання над Добруджею. О 20:03 диспетчерська вежа втратила зв'язок із ним. На його пошук відправили гелікоптер IAR-330 Puma. Він вилетів з аеродрому близько 20:21, а зв'язок із ним зник о 20:44. Згодом вертоліт розбився за 11 кілометрів від аеродрому.

00:01 Бренд одягу H&M зупиняє всі продажі у Росії . Їхній російськомовний сайт вже припинив роботу.

"H&M Group глибоко стурбована трагічними подіями в Україні та підтримує всіх людей, які постраждали. H&M Group прийняла рішення тимчасово призупинити всі продажі в Росії. Магазини в Україні вже тимчасово закриті задля безпеки покупців та співробітників, — заявили у компанії.

00:00 Російські солдати крадуть у селах варення – РФ закинула своїх військових в Україну без достатньої кількості їжі. Наразі солдати займаються мародерством і відбирають продукти у місцевих жителів.